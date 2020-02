Doctor Strange 2, un nuovo sceneggiatore per il film!

Continuano ad arrivare informazioni su Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Dopo l’abbandono del regista Scott Derrickson, che non tornerà per la seconda avventura dello Stregone Supremo, infatti c’è molto fermento intorno a questa pellicola. Negli ultimi giorni si è parlato di un possibile sostituto per quest’ultimo e ora arrivano nuovi dettagli sullo sceneggiatore di Doctor Strange 2.

Doctor Strange 2, il nuovo sceneggiatore arriva da Loki!

Le ultime informazioni parlano di Michael Waldron come nuovo autore per la pellicola. L’idea è che questo nuovo sceneggiatore si occuperà di una nuova versione della pellicola, correggendo alcuni dettagli. Si tratta di una figura già nota nell’ambiente, avendo lavorato sull’apprezzatissima serie animata Rick and Morty, ma soprattutto al Marvel Cinematic Universe. Negli ultimi mesi infatti Waldron si è occupato direttamente dello show Disney+ dedicato a Loki, che recentemente si è mostrato con una primissima immagine.

Nel frattempo la ricerca del regista sembra essere giunta a un primo punto di arrivo, come anticipavamo. Nelle ultime ore infatti è arrivata la notizia di un tavolo di trattative aperto tra i Marvel Studios e una vecchia conoscenza della Casa delle Idee. Stiamo parlando di Sam Raimi, che ha portato negli anni 2000 il personaggio di Spider-Man sul grande schermo, in una delle più note trilogie della storia dei cinecomics.

Al momento non c’è ancora una conferma ufficiale sul suo coinvolgimento. Tuttavia, i rumor sembrano puntare proprio in questa direzione e sembra molto probabile che presto vedremo un annuncio più definitivo. Dopotutto la produzione dovrebbe partire a breve, per preparare il film all’uscita.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness infatti arriverà nelle sale a maggio 2021. Nel cast tornerà ovviamente Benedict Cumberbatch nei panni del protagonista, accompagnato da Elizabeth Olsen che riprenderà il ruolo di Scarlet Witch. Lo show dedicato a questo personaggio, WandaVision dovrebbe avere strettissimi legami con questa pellicola.