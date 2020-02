Doctor Strange 2: Rachel McAdams non tornerà?

Rachel McAdams non tornerà in Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Nello show, l’attrice interpretava Christine Palmer, che aveva avuto una relazione col Dottor Stephen Strange poi terminata. Christine aiuta Strange a superare lo shock per l’incidente che lo ha colpito. Rachel McAdams non ha svelato il motivo della scelta. Se lei non ci sarà, Doctor Strange 2 vedrà invece il ritorno delle star Benedict Cumberbatch, Benedict Wong. Oltre alla presenza di Elizabeth Olsen nei panni di Scarlet Witch. Il film avrà un forte legame con la serie Disney+ WandaVision.

L’uscita dello show al cinema è prevista per il 7 maggio 2021

Doctor Strange in the Multiverse of Madness, scritto da Jade Bartlett, arriverà al cinema il 7 maggio 2021. Nel film potrebbero apparire le versioni alternative dei protagonisti del MCU, trattando il film di Multiverso. Ricordiamo che il primo capitolo è del 2016 diretto ed è co-scritto da Scott Derrickson. Basato sull’omonimo personaggio dei fumetti Marvel Comics, il film è prodotto dai Marvel Studios e distribuito dai Walt Disney Studios Motion Pictures. Il film vede nel cast Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Rachel McAdams, Benedict Wong. Oltre a Michael Stuhlbarg, Benjamin Bratt, Scott Adkins, Mads Mikkelsen e Tilda Swinton.

In Doctor Strange, il neurochirurgo Stephen Strange viene addestrato nell’uso delle arti mistiche dall’Antico. Vari film basati sul Dottor Strange sono stati in lavorazione sin dalla metà degli anni ottanta. Poi nel 2005 la Paramount Pictures acquistò i diritti cinematografici per conto dei Marvel Studios. Lo show ha incassato 232 641 920 $ in Nord America e 445 076 475 $ nel resto del mondo, per un incasso complessivo di 677 718 395 $, a fronte di un budget di produzione di $165 milioni. Il film è l’undicesimo maggiore incasso del 2016. Lo show è stato distribuito da Walt Disney Studios Home Entertainment il 14 febbraio 2017 in download digitale e il 28 febbraio 2017 in Blu-ray e DVD.