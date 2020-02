Doctor Strange 2: vedremo versioni alternative degli eroi?

Stando a quanto riportato da MCU Cosmic, Doctor Strange in the Multiverse of Madness esplorerà a fondo il significato del Multiverso. Ci attende inoltre una versione alternativa di alcuni dei personaggi del MCU che già conosciamo. Tutto ciò porterà a vari universi paralleli che potrebbero aprire le porte a tantissime possibilità. Il portale descrive la possibilità di vedere attori diversi nei panni di Captain America o Iron Man. Questa esplorazione profonda del Multiverso potrebbe quindi portare all’introduzione degli X-Men o dei Fantastici Quattro.

Intanto The Illuminerdi sostiene che nel sequel rivedremo il personaggio di Mordo e che il candidato all’Oscar Chiwetel Ejiofor tornerà nei panni del potente mago. Insieme a Mordo, nel sequel dello show, dovrebbero tornare anche i personaggi di Fratello Voodoo, Clea e Miss America.

Il primo capitolo di Doctor Strange è un film del 2016 diretto e co-scritto da Scott Derrickson. Basato sull’omonimo personaggio dei fumetti Marvel Comics, il film è prodotto dai Marvel Studios. Il film è stato scritto da Derrickson e C. Robert Cargill ed è interpretato da Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Rachel McAdams. Oltre a Benedict Wong, Michael Stuhlbarg, Benjamin Bratt, Scott Adkins, Mads Mikkelsen e Tilda Swinton. In Doctor Strange, il neurochirurgo Stephen Strange viene addestrato nell’uso delle arti mistiche dall’Antico. Vari film basati sul Dottor Strange sono stati in lavorazione sin dalla metà degli anni ottanta, finché nel 2005 la Paramount Pictures acquistò i diritti cinematografici per conto dei Marvel Studios.

L’uscita di Doctor Strange In The Multiverse Of Madness è prevista per il 7 maggio 2021

Doctor Strange In The Multiverse Of Madness sarà diretto ancora una volta da Scott Derrickson e vedrà il ritorno di Benedict Cumberbatch nel ruolo di Stephen Strange affiancato da Elizabeth Olsen nel ruolo di Scarlet Witch. Il film uscirà il 7 maggio 2021. Il presidente dei Marvel Studios ha rilasciato alcune dichiarazioni sul nuovo progetto. Queste le sue parole: “Multiverse of Madness è il miglior titolo che ci siamo inventati, cosa che trovo davvero stimolante. Non lo definirei un film horror, ma sarà un grosso film dell’MCU con sequenze spaventose”.