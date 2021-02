Doctor Strange 2 dovrà essere visto solo dopo WandaVision? Il presidente della Marvel, Kevin Feige, ha fatto un’apparizione in uno dei panel della Television Critics Association e ha spiegato come stanno le cose. Ha poi parlato di tutte le offerte Disney dei Marvel Studios e di quelle Marvel Cinematic Universe.

Doctor Strange 2 e WandaVision? È necessario vedere lo show prima del film?

Con WandaVision a pochi episodi dal gran finale, Kevin Feige ha ampiamente parlato dello show e delle sue connessioni con il Marvel Cinematic Universe. I fan più attenti sanno già che la serie si collegherà in qualche modo al prossimo Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Questa connessione potrà essere un problema per i fan cinefili che non hanno visto WandaVision? Feige ha risposto così: “Doctor Strange in the Multiverse of Madness ha bisogno di funzionare per le persone che hanno guardato WandaVision, ma soprattutto, deve funzionare per le persone che non lo hanno visto, per chi magari ha visto Wanda per l’ultima volta in Endgame, o uno dei film precedenti. O per chi incontra il personaggio per la prima volta.”

WandaVision sarà anche legato al prossimo Capitan Marvel 2 dove l’attrice Teyonah Parris vestirà nuovamente i panni del capitano Monica Rambeau. Questo potrebbe essere un altro potenziale problema per chi non ha visto la serie di Disney+. Per Faige però si dice tranquillo al riguardo: “Mi preoccupo di tutto per tutto il tempo. Il mio lavoro consiste proprio nel preoccuparsi di tutto. Una cosa che non mi preoccupa più è Teyonah Parris. Penso che sia sempre una buona cosa. Cerchiamo di far sì che le storie si svolgano in un modo che, se state seguendo e avete visto ciò che l’ha preceduto, sarete al passo con i tempi. E soprattutto, se non l’avete fatto, sarete comunque al corrente.” ha riportato Cinema Blend.

Un po’ di date

Doctor Strange in the Multiverse of Madness è già in lavorazione e l’uscita è prevista per il 25 marzo 2022. Il sequel di Captain Marvel invece arriverà l’11 novembre 2022. Nel frattempo, WandaVision è disponibile in streaming su Disney+ con un nuovo episodio ogni venerdì. La serie si concluderà il 5 marzo.