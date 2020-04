Doctor Strange indossa l’armatura di Iron Man in una scena tagliata

Sui social è stata svelata un’immagine di Avengers: Infinity War che mostra Benedict Cumberbatch, nei panni di Stephen Strange, mentre indossa l’armatura di Iron Man. Tutto ciò durante il confronto con Fauce d’Ebano. La scena in questione sarebbe dovuta presentarsi quando Iron Man e Spider-Man si uniscono per salvare Doctor Strange da Fauce d’Ebano. Stephen McFeely ha spiegato: “C’erano altre versioni di questo salvataggio. Alcune erano semplicemente fantastiche e lunghe da fare. Ma comunque, si può sognare…”.

Di seguito l’immagine pubblicata su twitter:

So, there were other versions of this rescue. Some were just too awesome (and long) to keep. But still, one can dream… #Infinitywar #QuarantineWatchParty -SM pic.twitter.com/ZToVfWpnHg

— ComicBook.com (@ComicBook) April 27, 2020