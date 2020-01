Doctor Strange 2: un membro dei Giovani Vendicatori debutterà nel film?

Mentre la ricerca del nuovo regista non si è ancora conclusa (o quantomeno il nome non è ancora stato rivelato) continua il casting di Doctor Strange in the Multiverse of Madness. E con esso i rumor e le indiscrezioni su ciò che vedremo nel film. L’ultimo riguarda un progetto che sembra da lungo tempo nei piani del Marvel Cinematic Universe. Stiamo parlando dei Giovani Vendicatori, che potrebbero trovare un nuovo membro proprio nel prossimo Doctor Strange.

Doctor Strange 2, il casting suggerisce l’arrivo dei Giovani Vendicatori

Tra le ultime richieste per il film infatti è comparso un ruolo destinato a una ragazza ispanica adolescente. Attualmente si tratta ancora di un’ipotesi azzardata, ma sembra facile ricollegare questa parte ad America Chavez, alias Miss America. Questo principalmente perché i personaggi ispanici nell’universo Marvel non sono così tanti, soprattutto se consideriamo solo le giovani donne.

Resta ovviamente aperta la possibilità che si tratti di un ruolo completamente differente, magari creato appositamente per il film. Tuttavia, ci sono diversi elementi (più speculativi) che sembrano rafforzare l’ipotesi che sia proprio Miss America la parte offerta.

Innanzitutto la questione Giovani Vendicatori, che proprio nel nuovo Doctor Strange potrebbero rivelarsi in qualche modo. Recentemente sono sempre più frequenti indizi dell’arrivo dei vari membri di questo team nel MCU. Da Cassie Lang cresciuta grazie al salto temporale in Avengers: Endgame al debutto di Kate Bishop nella serie su Hawkeye. Soprattutto però si parla di ben tre eroi che arriveranno in WandaVision (Hulkling, Wiccan e Speed), serie che avrà un legame molto forte proprio con Doctor Strange.

A questo si associano le capacità di America Chavez. Le origini e i poteri della giovane sono infatti strettamente legati al concetto di multiverso, che ovviamente avrà un ruolo centrale nel prossimo Doctor Strange.

Insomma, non si tratta di una conferma definitiva, ma sembra sempre più probabile. E voi cosa ne dite?