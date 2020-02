Doctor Strange ottiene un’armatura di Iron Man nel nuovo albo

Doctor Strange indosserà un’armatura di Iron Man nel prossimo albo, Doctor Strange #9. Il mago più potente dell’universo Marvel, interpretato nei lungometraggi da Benedict Cumberbatch, sarà accompagnato in questa serie di fumetti da un famoso eroe. Insieme uniranno le forze per sconfiggere un vecchio nemico. Attenzione: il seguente articolo contiene spoiler del prossimo numero di Doctor Strange.

Doctor Strange e l’armatura

Non è la prima volta che la Marvel fa interagire i suoi personaggi, anche se provenienti da mondi diversi. Questa è la volta di Doctor Strange che incontra Conan il Barbaro, personaggio scaturito dalla mente di Robert E. Howard nel 1932. I diritti di Conan sono stati acquisiti dalla Marvel nel lontano 1970, ma da allora il cimmero ha sparso sangue sulle pagine dei fumetti per molti anni: la chiusura della sua serie principale risale infatti al 1993.

Anche Doctor Strange, dal canto suo, non ha bisogno di presentazioni, soprattutto dopo la sua apparizione nel Marvel Cinematic Universe con il film del 2016 (di cui è in lavorazione un seguito). Nell’albo Doctor Strange #9, uscito l’8 gennaio 2020, il mago si ritroverà insieme a Conan per affrontare Doctor Doom. Precedentemente il barbaro ha affrontato uno storico avversario, lo stregone Kulan Gath, insieme ad un team di supereroi (composto, fra gli altri, da Wolverine e The Punisher). Durante la battaglia Conan si è impadronito dell’amuleto di Kulan Gath, il Terzo Occhio di Agamotto, e così facendo ha attirato l’attenzione di Doctor Strange e Doctor Doom.

I tre collaborano per sconfiggere Gath definitivamente, e quando questi avvelena Doctor Strange, Doom invia un’armatura che si indossa automaticamente, facendo guarire il mago. L’armatura è la stessa che Doctor Doom ha indossato come Infamous Iron Man, cercando di redimersi e di riempire il vuoto lasciato dalla morte di Tony Stark.

Cosa ne pensate di Doctor Strange che indossa un’armatura di Iron Man?