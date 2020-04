Doctor Strange avrà un ruolo centrale nell’Avengers Campus

L’Avengers Campus ospiterà tanti nuovi eroi Marvel a Disneyland e fra questi ci sarà anche Doctor Strange. Lo Stregone Supremo infatti sarà presente nell’attesa area del parco, che dovrebbe debuttare nei prossimi mesi. Non solo, ma il suo ruolo sarà molto rilevante, diventando una sorta di guida per i visitatori che entreranno nel nuovo mondo.

Avengers Campus, Doctor Strange spiegherà i misteri del Multiverso Marvel

A spiegare cosa attende gli ospiti in questa nuova area è stato una dei principali autori dell’Avengers Campus Jillian Pagan. L’idea alla base è che in questa nuova area si raccoglieranno tantissimi eroi da tutto il tempo e lo spazio si riuniscano per affrontare una nuova minaccia. A ‘interpretare’ queste nuove reclute degli Avengers saranno proprio i visitatori e lo Stregone Supremo li aiuterà a capire il loro ruolo in questa avventura.

“Questo è una parte del motivo per cui abbiamo la nostra area Sanctum e c’è un’origine molto complessa per essa. In realtà questa è stata realizzata soprattutto per dare informazioni ai nostri designer, così da fare capire meglio loro come sviluppare i progetti. Tuttavia Dan [Fields, direttore creativo esecutivo] l’ha integrata in alcune attività di intrattenimento con Doctor Strange.

Una parte di quella storia è che c’è questa mistica Sfera di Cagliostro e al suo interno è contenuto questo pazzesco vortice temporale. Ci siamo tuffati nel lato bizzarro del mondo Marvel e interagendo con Doctor Strange vi darà tutti i dettagli. Può aiutarvi anche a comprendere tutti i misteri del multiverso e poi avremo una targa all’ingresso dell’area che da le linee generali della missione del campus. E su quella spieghiamo che gli eroi si sono riuniti da tutto il tempo e lo spazio per addestrarvi“.

Insomma, pare che Doctor Strange sia davvero un personaggio centrale dell’Avengers Campus. Non solo, ma sembra che i piani per quest’area siano davvero ambiziosi. Siete curiosi di scoprirla?