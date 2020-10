In Spider-Man 3 ci sarà anche il Doctor Strange di Benedict Cumberbatch

Sembra che Spider-Man stia per ricevere un aiuto importante per la sua prossima avventura live-action, poiché un altro dei mentori di Peter Parker si sta unendo ai ranghi di Spider-Man 3. Doctor Strange, interpretato nel Marvel Cinematic Universe da Benedict Cumberbatch, entra nel cast del prossimo sequel dedicato all’Uomo Ragno, che dovrebbe entrare in produzione prossimamente. Cumberbatch si occuperà di questo film prima di passare al sequel di Doctor Strange, diretto da Sam Raimi. Secondo The Hollywood Reporter, che per primo ha dato la notizia dell’apparizione di Cumberbatch, Doctor Strange fungerà da mentore per Spider-Man nel nuovo film.

Il cast di Spider Man 3 continua ad arricchirsi

Con Tony Stark morto in Avengers: Endgame e Nick Fury che ha rivelato di essere nello spazio alla fine di Spider-Man: Far From Home, Peter è rimasto senza una figura paterna supereroica. Strange ora ricoprirà ora quel ruolo. Il cast del terzo film del MCU di Spider-Man continua a crescere con l’avvicinarsi delle riprese di ottobre. Oltre al ritorno dei membri chiave del cast Tom Holland, Zendaya, Marisa Tomei, Jacob Batalon e Tony Revolori, è stato recentemente rivelato che Jamie Foxx interpreterà Electro nel film. Questa è stata una grande notizia per i fan della Marvel, dato che Electro ha interpretato lo stesso personaggio in The Amazing Spider-Man 2 del 2014, che vedeva Andrew Garfield nel ruolo principale.

Non è chiaro se Foxx interpreterà o meno lo stesso Electro che è apparso in quel film o una nuova versione del personaggio, ma l’arrivo di Doctor Strange rende davvero possibile qualsiasi scenario. Strange è attualmente la chiave per aprire il multiverso Marvel, consentendo a diverse versioni della realtà di interagire tra loro. Dopo Spider-Man 3, Scorcerer Supreme apparirà in Doctor Strange and the Multiverse of Madness, il cui debutto attualmente è previsto per il 25 marzo 2022.