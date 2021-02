Doctor Tomorrow arriva nell’universo Valiant

Doctor Tomorrow è il nuovo supereroe che entra nell’universo Valiant. Dal 10 marzo 2021 possiamo fare la conoscenza di Bart Simms, un adolescente che usa la tecnologia inviata dal futuro per sconfiggere i nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale.

Doctor Tomorrow entra nell’universo Valiant

Bart Simms è un adolescente dalla “testa calda” ma dalle grandi capacità atletiche. La sua vita non ha ancora una direzione fino a quando non incontra il più grande supereroe dell’universo Valiant: Doctor Tomorrow. Che scopre essere la versione dal futuro di sé stesso: un Bart forte, valoroso e con accesso a tecnologie sorprendenti.

Bart e Doctor Tomorrow iniziano a lavorare insieme (sebbene abbiano poco in comune per essere la stessa persona) per sostenere gli Alleati e sconfiggere i Nazisti. L’eroe infatti è attivo durante la Seconda Guerra Mondiale, sebbene abbia accesso alla tecnologia arrivata dal futuro. Ma ci sono ancora più pericoli di quanti possiate aspettarne. Riusciranno i due (?) eroi a salvare l’Universo dalla minaccia che incombe?

Un nuovo eroe nell’universo Valiant

Star Comics racconta un nuovo supereroe, che si aggiunge al roster di Valiant. Il primo volume racconta le avventure di Doctor Tomorrow, usando i viaggi nel tempo per raccontare in contemporanea l’origin story dell’eroe ma mostrandolo anche al massimo della sua forza. Scrive le sceneggiature di questo eroe davvero originale Alejandro Arbona (autore di Love is Love) con i disegni di Jim Towe (che ha disegnato per Spider-Man e Deadpool). Due astri nascenti del fumetto che offrono la loro visione originale dell’universo Valiant.

Le avventure del nuovo eroe arrivano il 10 marzo in un volume di 129 pagine, dal prezzo di 8,90 euro. Potete trovarlo sia in fumetteria e libreria che sul sito di Star Comics. Che nei prossimi mesi ha intenzione di lanciare moltissimi eventi e prodotti unici per gli Star Days, come vi spieghiamo in quest’articolo.