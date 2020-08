La BBC ha annunciato il ritorno di Christopher Eccleston all’interno dell’universo del Doctor Who. L’attore Inglese ha vestito i panni del IX Dottore nella nuova serie dello show iniziata nel 2005. L’annuncio è stato accompagnato con un nostalgico teaser trailer che potete vedere qui in basso.

Lo stesso Eccleston ha dichiarato: “Sarà eccitante tornare nel mondo del Nono Dottore a 15 anni dall’ultima volta, e riportare in vita un personaggio che amo interpretare”.

Doctor Who: The Ninth Doctor Adventures

Sebbene sia durato una sola stagione, il ruolo di Eccleston all’interno della serie è stato di rilevante importanza essendo riuscito a dare nuova linfa ad una saga televisiva rimasta sospesa per molti anni. Ora, dopo 15 anni, l’attore inglese tornerà a rivestire i panni del Dottore nella nuova serie di avventure audio di Big Finish Production intitolata Doctor Who: The Ninth Doctor Adventures.

Nicholas Briggs, direttore creativo di Big Finish, ha commentato: “Ho parlato per la prima volta con Christopher del suo ritorno nel ruolo di Doctor Who durante una convention di fan, lo scorso febbraio. Christopher era entusiasta di incontrare i fan ed era felice di essere ricordato con così tanto affetto. Sono lieto che abbia accettato di tornare con noi, e sono entusiasta di dargli il benvenuto nella famiglia di Big Finish mentre prepariamo le nuove avventure del nuovo Dottore.”

Attualmente non si hanno molte informazioni sul progetto ne sul cast che, oltre a Eccleston, ne faranno parte. Sappiamo che che sarà composto da 12 avventure divise in 4 volumi e che saranno disponibili a partire dal prossimo maggio 2021.

I volumi di Doctor Who: The Ninth Doctor Adventures saranno inoltre raccolti all’interno di una Collector’s Edition con 3 avventure e una serie di contenuti extra. Questa edizione sarà disponibile in download digitale o in un formato da 4 CD.