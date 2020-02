Nonostante un forte calo negli ascolti rispetto alla stagione precedente, Doctor Who non corre il rischio di essere cancellato. Lo show ha aperto la dodicesima Stagione il giorno di Capodanno con 4,9 milioni di telespettatori nel Regno Unito. Un calo del 40% rispetto al debutto di Jodie Whittaker nell’ottobre 2018. Da allora il pubblico di questa stagione è diminuito quasi tutte le settimane nel Regno Unito. Con il penultimo episodio di domenica che ha toccato un minimo di 3,7 milioni. Allo stesso modo, negli Stati Uniti sulla BBC America, questa stagione ha registrato una media di 536.000 spettatori totali, con otto episodi, facendo registrare un calo del 40% rispetto a quella precedente.

Non c’è l’intenzione di fermare Doctor Who

Il portale Deadline riferisce che Wenger ha rilasciato alcune dichiarazioni lunedì durante un evento a Londra. Queste le parole: “I valori di produzione non sono mai stati migliori”. Per poi aggiungere: “È uno spettacolo incredibilmente importante per un pubblico giovane, è ancora visto dalle famiglie”. Ma la conferma più importante sta nel fatto che: “Sarà sempre uno spettacolo importante per noi e siamo molto lontani dal volerlo fermare”. Doctor Who è una serie televisiva britannica di fantascienza prodotta dalla BBC a partire dal 1963. Ha per protagonista un Signore del Tempo, cioè un alieno viaggiatore del tempo, dalle sembianze umane che si fa chiamare semplicemente Il Dottore.

Il Dottore esplora l’universo a bordo del TARDIS, una macchina senziente capace di viaggiare nello spazio e nel tempo attraverso il cosiddetto vortice del tempo. L’aspetto esterno del TARDIS è quello di una cabina blu della polizia inglese, comunemente visibile in Gran Bretagna negli anni sessanta, quando la serie fu trasmessa per la prima volta. Il Dottore è quasi sempre accompagnato da dei compagni di viaggio terrestri, insieme ai quali affronta nemici, salva intere civiltà e aiuta chi è in difficoltà.