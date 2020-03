Doctor Who: torna lo speciale di Natale!

Al termine della stagione 12 di Doctor Who è stato confermato il ritorno di una tradizione a cui i fan della serie sono molto legati: l’episodio speciale di Natale. L’annuncio è arrivato dalla BBC America che ha svelato anche il titolo dell’episodio: “Revolution of the Daleks”. Ad oggi non c’è ancora una data precisa ma lo speciale dovrebbe andare in onda tra Natale e Capodanno. Lo scorso anno fu trasmesso uno speciale di Capodanno, ma quest’anno sembra si punti decisi a Natale. Confermati nel cast gli attuali protagonisti: Jodie Whittaker, Bradley Walsh, Mandip Gill e Tosin Cole.

BREAKING: The Doctor will return in ‘Revolution of the Daleks’ 🙌 For more info 👉https://t.co/VtrBqa3IhQ #DoctorWho pic.twitter.com/8kf34qRylk — Doctor Who Official (@bbcdoctorwho) March 1, 2020

Chibnall conferma la presenza dei Dalek

Sullo speciale sono arrivate anche le parole di Chibnall attraverso un comunicato. Queste le sue dichiarazioni: “Non possiamo lasciare il Dottore lì! Con quel cliffhanger! Beh, l’abbiamo fatto”. E ancora: “Ma state tranquilli, il Dottore e i suoi amici torneranno con un lungo speciale auto-conclusivo tra Natale e Capodanno”. La data precisa non si conosce: “Non so ancora quando lo manderanno in onda, altrimenti ve l’avrei detto”. L’unica certezza è che: “Ci saranno i Dalek. Sarà uno sterminio. Brividi, risate, lacrime. Sapete, il solito. Ci vediamo alla fine dell’anno”. Charlotte Moore, direttrice di BBC Content, ha invece commentato con grande entusiasmo. Queste le sue parole: “Non vedo l’ora di vedere il Dottore di nuovo in battaglia con il nemico definitivo nello speciale natalizio con i Dalek”.

Ricordiamo che Doctor Who è una serie televisiva britannica di fantascienza prodotta dalla BBC a partire dal 1963. Ha per protagonista un Signore del Tempo, cioè un alieno viaggiatore del tempo, dalle sembianze umane che si fa chiamare semplicemente Il Dottore. Il Dottore esplora l’universo a bordo del TARDIS, una macchina senziente capace di viaggiare nello spazio e nel tempo attraverso il cosiddetto vortice del tempo. L’aspetto esterno del TARDIS è quello di una cabina blu della polizia inglese, comunemente visibile in Gran Bretagna negli anni sessanta, quando la serie fu trasmessa per la prima volta.