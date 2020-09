Don Bluth rilancia l’animazione a mano

La leggenda dell’animazione Don Bluth ha lanciato un nuovo studio nella speranza di riportare ad una rinascita dell’animazione disegnata a mano. Lo studio ha dichiarato che il suo obiettivo è creare e lanciare idee ‘completamente animate’ che stabiliscano “NUOVI personaggi, NUOVE idee e NUOVI cartoni animati”. La decisione per queste nuove animazioni deriva dalla convinzione che “il pubblico desidera ardentemente un altro rinascimento dell’animazione disegnata a mano”. Lo studio spera di dare nuovamente al pubblico questo insieme al vice presidente Lavalle Lee, che condivide l’amore di Bluth per l’animazione 2D.

Bluth’s Fables uno dei primi progetti

Uno dei primi progetti dello studio si chiama Bluth’s Fables e consiste in molteplici racconti – tutti scritti dallo stesso Bluth – che hanno somiglianze con varie filastrocche e favole di Esopo. Questa idea, così come molte altre, vengono trasmesse in live streaming dallo studio e quindi caricate su Youtube per una visione successiva. Questi live streaming sono caratteristici dell’approccio allo sviluppo dei Don Bluth Studios. L’azienda è molto trasparente, il che consente un rapporto più intimo con il suo pubblico. Metterà in mostra e aggiornerà “il pubblico con concept art, prove con la matita, fogli modello, animatic e molto altro ancora”.

Don Bluth è noto per il suo lavoro di animazione in film come The Secret of NIMH, The Land Before Time, All Dogs Go to Heaven e Anastasia. Il suo gioco arcade, Dragon’s Lair, è stato adattato in un film live-action Netflix con Ryan Reynolds, un progetto che Lavalle Lee ha aiutato a guidare. Dragon’s Lair (lett. “tana del drago”) è un videogioco arcade su laserdisc pubblicato da Cinematronics, basato su filmati a cartone animato realizzati da Don Bluth Animation. Venne pubblicato nel 1983, e pur non essendo il primo titolo su laserdisc, fu quello che portò al successo questa categoria di giochi.