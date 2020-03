Don Cheadle sarà il cattivo in Space Jam 2?

Don Cheadle sarà uno dei cattivi in Space Jam 2? La voce è trapelata durante un podcast a Clip City con Paul Scheer. Scheer, che condivide lo schermo con Cheadle nella seconda stagione della serie Black Monday. Scheer ha lasciato intendere che il ruolo di Cheadle in Space Jam 2, ruolo già confermato dall’attore a inizio anno, sarà quello dell’antagonista.

Don Cheadle, cattivo in Space Jam 2?

“In realtà Don Cheadle, con cui faccio Black Monday, È il cattivo in Space Jam e ha detto che LeBron è davvero bravo. è stato bravo anche in Trainwreck [Un disastro di ragazza].“

Sembra dunque rivelato il ruolo di Cheadle. Non si tratta di un sostituto di Bill Murray, o meglio, non andrà a ricoprire il ruolo interpretato da Murray nel primo capitolo come avevano pensato alcuni fan. Allora Don Cheadle sarà un antagonista? Difficile immaginarlo in una posizione simile, dopo averlo visto interpretare il super eroe War Machine da Iron Man 2 ad Avengers: Endgame.

Rimane da aspettare che si risolva l’emergenza Coronavirus prima che possano riprendere i lavori. LeBron James, come molti altri suoi colleghi, è costretto a casa dal blocco del campionato NBA. “Stiamo cancellando gli eventi sportivi, le scuole, il lavoro d’ufficio, ecc. ecc. Quello che dobbiamo cancellare davvero è il 2020! Dannazione, sono stati tre mesi duri. Dio vi benedica e state al sicuro.” Ha dichiarato la superstar del basket via Twitter.

L’annuncio ufficiale della chiusura dell’NBA deriva da un incontro fra gli Utah Jazz e gli Oklahoma City Thunder. Un giocatore dello Utah è risultato positivo al Coronavirus il 12 marzo, pochi minuti prima dell’inizio della partita. “La partita di stasera è stata cancellata.” È la dichiarazione ufficiale della lega. “Il giocatore contagiato non era nell’arena. L’NBA sospenderà il gioco seguendo le indicazioni del programma previsto per stasera fino a ulteriori avvisi. L’NBA approfitterà di questa pausa per capire i prossimi passi da fare riguardo l’epidemia Coronavirus.“