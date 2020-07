Donald Glover rivestirà presto i panni di Lando Calrissian per una nuova serie Disney+ originale. L’indiscrezione arriva direttamente dal programma di Kessel Run Transmission, ma non ha trovato ancora conferme da parte della Lucasfilm. Lo show racconterebbe le avventure del giovane Lando alle prese con l’Alba Cremisi, un’organizzazione già vista in Solo: a Star Wars Story, al cui vertice si trova Darth Maul, primo allievo dell’Imperatore Palpatine. Il Lando originale farebbe da cornice ai vari episodi. Nel progetto troverebbe spazio anche Billy Dee Williams, il quale introdurrebbe o farebbe da voce narrante ai vari episodi dello show.

Landonis Balthazar “Lando” Calrissian III è un personaggio immaginario dell’universo fantascientifico di Guerre stellari introdotto per la prima volta nel film della trilogia originale, L’Impero colpisce ancora interpretato da Billy Dee Williams ma apparso anche in vari media come fumetti e romanzi. Nel film Solo: A Star Wars Story Calrissian è interpretato da Donald Glover. Lando Calrissian è l’unico personaggio della trilogia originale che è visibilmente interpretato da un attore di colore, Billy Dee Williams (insieme a James Earl Jones che presta la voce a Dart Fener).

Donald McKinley Glover, noto anche con lo pseudonimo di Childish Gambino è un attore, cantante, rapper, comico, sceneggiatore, produttore musicale, regista e disc jockey statunitense. Artista poliedrico, Glover è noto principalmente per le sue apparizioni in serie televisive quali Community, in cui interpreta lo stravagante Troy Barnes, e Atlanta, nella quale impersona lo sconclusionato Earnest Marks, nonché per il suo impegno nell’ambito musicale, dove è conosciuto con il nome d’arte di Childish Gambino, sotto il quale pseudonimo ha pubblicato quattro album in studio: Camp (2011), Because the Internet (2013), “Awaken, My Love!” (2016) e 3.15.20 (2020).