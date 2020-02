Donald Quest: torna su Topolino la saga fantasy con un gioco da tavolo!

A oltre un anno dall’uscita delle ultime avventure, si riaffaccia sulle pagine di Topolino Donald Quest. Questa saga fantasy, iniziata nell’ormai lontano 2017 con il racconto il martello del potere, è infatti di nuovo presente nell’ultimo numero del magazine in edicola proprio questa settimana. Si tratterà di una vicenda piuttosto lunga, che si svilupperà nel corso di quattro episodi nei giorni a venire.

Donald Quest, Topolino torna al fantasy!

Dopo aver brandito il Magnus Malleus, temibile martello, e aver distrutto il cuore della Luna del Drago, Paperino è riuscito a salvare tutti. Sfortunatamente però il nostro eroe ha perso l’arma magica che lo avrebbe reso il leader dei BeastBuster, un team che a bordo degli enormi robot BusterBot affronta con coraggio i mostri dello spazio profondo, i terrificanti MeteorBeast. Cosa succederà quindi nel futuro della galassia di Feudaria?

Per scoprirlo, bisognerà correre in edicola a procurarsi l’ultimo numero di Topolino, dove i lettori potranno trovare anche una gradita sorpresa. Nel numero di questa settimana infatti sarà presente in allegato un esclusivo e inedito gioco da tavolo dedicato proprio a Donald Quest. Partendo dalla base fornita dalla saga infatti, i giocatori dovranno partire per appassionanti quest alla ricerca di strumenti e oggetti speciali per potenziare il proprio personaggio e poter quindi affrontare i nemici, a partire dai MeteorBeast.

Con il numero 3351, disponibile in questi giorni in edicola, si troveranno i due mazzi di carte che compongono il gioco. La settimana prossima invece arriverà insieme al magazine la plancia e la scatola del gioco. Pronti a lanciarvi in appassionanti sfide nel mondo della saga di Donald Quest grazie a Topolino?