Donald Trump non potrà rientrare nel sindacato degli attori

Donald Trump è stato messo al bando in maniera definitiva dal sindacato degli attori. Dopo le dimissioni dell’ex presidente dalla Sag, l’organizzazione ha deciso che, se anche Trump volesse rientrare, non gli sarà consentito. La presidente della Sag, Gabrielle Carteris, al termine della riunione in videoconferenza Zoom, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Queste le sue parole: “È ben più di un passo simbolico”. Spiegando poi che l’ex presidente è stato espulso: “Per il suo antagonismo contro i giornalisti membri dell’organizzazione e il suo disprezzo per le nostre regole”.

La lettera di Donald Trump

La Sag (Screen Actors Guild) aveva aperto un’azione disciplinare contro Trump a metà gennaio dopo l’assalto del 6 gennaio avvenuto contro il Capitol di Washington. Prima che il sindacato potesse prendere una decisione così drastica, l’ex presidente si era dimesso dicendo che l’organizzazione “non aveva fatto nulla per lui”. Trump era membro della Sag dal 1989 ed è apparso, oltre che in “The Apprentice”, in film e produzioni tv tra cui “Home Alone 2,” “The Nanny” e “Sex and the City”. L’ex presidente degli Stati Uniti aveva anche inviato anche una lettera ai vertici della rappresentanza di categoria prima della decisione. Sono parole al vetriolo: “Vi scrivo oggi riguardo la cosiddetta Commissione disciplinare che vorrebbe revocare la mia iscrizione al sindacato. Ma chi se ne frega”.

La Screen Actors Guild (SAG) è stato un sindacato statunitense che rappresentava più di 160.000 attori di cinema e televisione. La Guild viene fondata nel 1933 contro lo sfruttamento degli attori di Hollywood ed è associata con la Associated Actors and Artistes of America (AAAA), affiliata alla AFL-CIO. Dal 1995 l’associazione conferisce gli Screen Actors Guild Awards, uno dei premi che precedono e anticipano le tendenze per gli Academy Awards. Nel 2012arriva un altro nuovo sindacato SAG-AFTRA.