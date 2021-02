Donne nella Scienza: il convegno si terrà l’11 febbraio

L’11 febbraio si svolgerà la terza edizione dell’appuntamento Donne nella Scienza, organizzato in occasione della Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza. L’evento in programma si terrà al VIMM di Padova a partire dalle ore 17 e avrà come titolo “Covid-19 nel corpo e nella psiche: il contributo delle donne in laboratorio, in reparto, nelle istituzioni e nell’impresa”.

Scopriamo insieme tutti i dettagli dell’evento.

Donne nella Scienza: in arrivo la terza edizione

L’11 febbraio si terrà la terza edizione di Donne nella Scienza. L’evento si terrà al VIMM di Padova e sarà aperto a tutti i rappresentati della stampa, che avranno modo di interagire con le protagoniste. Questo appuntamento, inoltre, potrà essere anche seguito in diretta streaming. Più avanti vi sveleremo dove seguirlo.

Dopo i saluti istituzionali iniziali, i lavori del convegno verranno aperti dal Keynote Speech di Laura Fabris, Professoressa Associata di Scienza e Ingegneria dei materiali della Rutgers. In seguito ci sarà anche una tavola rotonda nella quale interverranno una serie di protagoniste del mondo della scienza e della ricerca, ma anche del mondo sanitario e delle imprese.

Non mancheranno poi interventi di persone influenti come Marcella Bonchio, che parlerà dell’importanza della scienza e del ruolo delle donne in ambito accademico. Ci sarà anche Annamaria Cattelan, che illustrerà la sua esperienza ospedaliera, soffermandosi in particolare sulle ultime novità sviluppate nel campo della ricerca.

Possiamo aspettarci un evento davvero interessante, che sarà possibile seguire anche in diretta streaming dal proprio divano attraverso il sito FondBiomed e anche sul sito UNIPD.

Altre novità dal panorama culturale