Don’t Look Up: il nuovo film di Adam McKay ha un cast stellare!

Netflix e Adam McKay stanno dando a Jennifer Lawrence un gruppo di co-protagonisti per unirsi a lei in Don’t Look Up di altissimo livello. Questi i nomi scelti: Leonardo Dicaprio. Cate Blanchett, Jonah Hill, Himesh Patel, Timothée Chalamet, Ariana Grande, Kid Cudi, Matthew Perry e Tomer Sisley. Tutti si uniscono a Rob Morgan precedentemente annunciato. Adam McKay scriverà, dirigerà e co-produrrà insieme a Kevin Messick sotto la Hyperobject Industries Banner di McKay.

Leonardo Di Caprio ha ponderato bene la scelta

Il film segue due astronomi di basso livello che si imbarcano in un tour mediatico per avvertire l’umanità dell’arrivo di un asteroide che distruggerà la Terra. Mentre la maggior parte del cast era stata scelta in primavera, DiCaprio ha ponderato bene la sua decisione prima di accettare. L’obiettivo era infatti capire se fare questo film gli avrebbe comunque permesso di lavorare alla pellicola di Martin Scorsese Killers of the Flower Moon. Netflix può addesso ufficialmente celebrare lo sbarco di uno dei migliori cast nella memoria recente. DiCpario aveva flirtato con una manciata di progetti Netflix ma non si era mai impegnato completamente ed era rimasto una delle poche star del cinema del settore a non aver recitato in un progetto prodotto da uno streamer.

Con i tempi che cambiano e l’esperienza teatrale in continuo mutamento, il vincitore dell’Oscar trova ora i suoi prossimi due film prodotti da streamer, poiché Apple è la protagonista creativa di Killers of the Flower Moon. Dato il potere delle star in Don’t Look Up e Killers of the Flower Moon, un’uscita nelle sale sembra molto probabile per entrambi i film (la Paramount è chiaramente un co-partner di Killers of the Flower Moon e si occupa della distribuzione). Detto questo, questo sviluppo è un segno dei tempi che cambiano in quanto non è chiaro quando i cinema riapriranno completamente poiché sempre più film stanno anticipando le date di uscita o si spostano da uno studio a uno streamer.