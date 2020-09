Doogie Kameāloha, M.D., una nuova e diversificata interpretazione della classica serie TV Doogie Howser, M.D., è stata scelta per la serie Disney+, ed andrà in onda come reboot nel prossimo anno. Kourtney Kang (Fresh Off the Boat) scriverà e sarà il produttore esecutivo della serie comica per la 20th Television, la produzione dovrebbe iniziare entro la fine dell’anno. Jake Kasdan e Melvin Mar saranno anche produttori esecutivi, mentre Dayna e Jesse Bochco saranno i produttori dello show.

Ambientata nelle Hawaii moderne, la commedia in 10 episodi segue Lahela “Doogie” Kameāloha, una ragazza di 16 anni, che si destreggia tra una carriera medica in erba e la vita da adolescente. A guidare Lahela – e anche a complicare le cose – è la sua famiglia, inclusa la madre irlandese, che è anche il suo supervisore all’ospedale, e il padre hawaiano, che sta lottando per accettare che sua figlia non è più la sua bambina.

Ricky Strauss entusiasta del progetto

“Trent’anni fa, un giovane prodigio medico ha preso d’assalto il mondo e ha lasciato un impatto duraturo sulla cultura pop”, ha detto il dirigente di Disney+ Ricky Strauss. “Kourtney e il team della 20th Television hanno creato una versione molto moderna di questa amata proprietà, che risuonerà con il nostro pubblico Disney + globale. Non vediamo l’ora di presentare al mondo il nuovo Doogie!”

“Doogie Howser MD è amato da tutti nel nostro studio, quindi sapevamo che se avessimo intenzione di reinventarlo per una nuova generazione, avremmo dovuto avere sia la benedizione che la partecipazione dei Bochco e un creatore con una nuova interpretazione che ci ha aiutati”, ha aggiunto la presidente della televisione Carolyn Cassidy. Per poi concludere:”La visione di Kourtney per il personaggio è così ispirata, non vedevamo l’ora di collaborare di nuovo con Melvin e Jake, e Disney+ è esattamente la casa giusta per questa idea. Non potremmo essere più eccitati”.