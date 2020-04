Doogie Howser torna su Disney+ con un reboot al femminile...

Disney+ sta sviluppando il reboot al femminile di Doogie Howser, la serie della ABC che venne trasmessa dal 1989 al 1993. Andata in onda per quattro stagioni su ABC, è composta da 97 episodi ed è stata creata da Bochco e David E. Kelley. Secondo indiscrezioni, il reboot, il cui titolo provvisorio è Doogie Kealoha, M.D., vedrà come protagonista una ragazza di 16 anni, per metà asiatica, che lavora come medico alle Hawaii. Lo show porta la firma di Kourtney Kang. Jake Kasdan e Melvin Mar, figureranno tra i produttori esecutivi insieme a Dayna e Jesse Bochco. Quest’ultimo sono moglie e figlio di Steven Bochco, il co-creatore di Doogie Howser.

Il protagonista è un prodigio della medicina

Nella serie trasmessa all’epoca da ABC, il baby-genio Doogie Howser (Harris), è un ragazzino poco più che adolescente che grazie alla sua grande intelligenza diventa un giovane e talentuoso medico. Logicamente doveva anche lottare con le difficoltà e i problemi del diventare adulto. La serie inizia quando il protagonista ha sedici anni. L’apertura dell’episodio pilota lo mostra bloccare il suo test per la patente di guida per aiutare un ferito sulla scena di un incidente stradale. Howser è un chirurgo del secondo anno presso l’Eastman Medical Center di Los Angeles, e vive ancora a casa con i suoi genitori. Inizialmente Howser ha una ragazza, Wanda Plenn, ma si lasciano dopo che lei parte per il college.

Bochco intendeva terminare lo spettacolo con “un arco narrativo che dura tutta la stagione per Doogie, in cui non è soddisfatto della pratica della medicina e lascia la medicina per diventare uno scrittore”. Nel cast figuravano anche Max Casella, James Sikking e Belinda Montgomery. Negli Stati Uniti, il telefilm è andato in onda sull’emittente televisiva ABC dal 19 settembre 1989 al 24 marzo 1993. In Italia, è stato trasmesso da Rai 2.