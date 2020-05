Doom Patrol 2: svelata la data d’uscita

Doom Patrol 2 ha una data d’uscita ufficiale. La serie tv, trasmessa in America dal canale della DC Universe e presto anche HBO Max che debutterà a breve, sarà disponibile a partire dal 25 giugno su entrambe le piattaforme. Nello show fanno ritorno Cliff Steele aka Robotman (Brendan Fraser), Rita Farr aka Elasti-Woman (April Bowlby). Con Jane aka Crazy Jane (Diane Guerrero), Larry Trainor aka Negative Man (Matt Bomer). Oltre a Victor Stone aka Cyborg (Joivan Wade), l’ultimo arrivato del gruppo, insieme al dottor Niles Caulder aka Chief (Timothy Dalton).

Here comes the DOOM! #DoomPatrol season 2 is coming to #HBOMax on 6/25. pic.twitter.com/CwJ1LTWB5o — Doom Patrol (@DCDoomPatrol) May 13, 2020

La sinossi ufficiale di Doom Patrol 2

Questa la sinossi ufficiale di Doom Patrol 2. “Il gruppo più strano di eroi della DC è tornato di nuovo per salvare il mondo. In seguito alla sconfitta di Mr. Nobody (Alan Tudyk – “Harley Quinn”), i membri della Doom Patrol si ritrovano rimpiccioliti e bloccati sulla pista giocattolo di auto da corsa di Cliff”. Inizia così una nuova avventura: “Qui iniziano a gestire i loro sentimenti dopo il tradimento di Niles Caulder aka The Chief (Timothy Dalton – “Hot Fuzz”), mentre ognuno affronta il proprio bagaglio personale”. L’obiettivo è chiaro: “Mentre ogni membro affronta la sfida di crescere oltre le proprie esperienze traumatiche passate, la Doom Patrol deve unirsi per abbracciare e proteggere il nuovo membro della famiglia”. Ovvero: “Dorothy Spinner (Abigail Shapiro – “Broadway Kids Against Bullying: I Have a Voice”), la figlia di Niles, i cui poteri rimangono una minaccia misteriosa ma reale per portare alla fine del mondo”.

Doom Patrol è un gruppo di supereroi dei fumetti creato da Bob Haney e Arnold Drake nel 1963. Pubblicato negli Stati Uniti d’America dalla DC Comics. Il gruppo è costituito da metaumani che vengono emarginati non tanto per i loro poteri, potenzialmente pericolosi quanto per il loro aspetto.