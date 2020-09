Doom Patrol torna per la terza stagione ma su HBO Max

Doom Patrol è stato ufficialmente rinnovato per una terza stagione. In anteprima nel 2021, la serie sarà trasmessa in streaming esclusivamente su HBO Max. “A nome del meraviglioso cast, degli scrittori e della troupe, siamo entusiasti e grati per l’opportunità di tornare a Doom Manor”, ha detto in una dichiarazione il produttore esecutivo Jeremy Carver. “E siamo particolarmente grati ai nostri partner di Berlanti Productions, Warner Bros. Television, DC Universe e, ovviamente, HBO Max”.

Jeremy Carver parla del finale della seconda stagione

La seconda stagione troncata dello show – che ha perso un episodio dopo la chiusura a causa della pandemia di coronavirus – si è conclusa con un cliffhanger infernale (Attenzione spoiler!!). La figlia di Niles Dorothy si è lanciata coraggiosamente nella sua battaglia finale contro il diabolico Candlemaker, mentre il resto dei Patrollers è rimasto intrappolato nella cera. “Sapevamo che stavamo affrontando un potenziale arresto [mentre lavoravamo all’episodio 9], quindi siamo stati in grado di assicurarci che l’episodio 9 sarebbe stato altrettanto soddisfacente come conclusione della stagione come se ci fossimo mossi all’episodio 10 “, ha detto il produttore esecutivo Jeremy Carver a TVLine in agosto. “Probabilmente c’erano alcune cose in sospeso in più rispetto a quelle che sarebbero state se fossimo andati fino all’episodio 10, ma siamo rimasti molto contenti di come siamo stati in grado di strutturarlo per darci una conclusione soddisfacente della stagione”.

Il cast

Doom Patrol è interpretato da Diane Guerrero (Orange Is the New Black) nei panni di Jane, April Bowlby (Drop Dead Diva) nei panni di Rita Farr, Matt Bomer (White Collar) nei panni di Larry Trainor. Oltre a Brendan Fraser (The Affair) nei panni di Cliff Steele, Timothy Dalton (Penny Terribile) come Niles Caulder e Joivan Wade (EastEnders) come Vic Stone/Cyborg.

Doom Patrol 2 sarà composta da un totale di 9 episodi. Questa la sinossi ufficiale della seconda stagione: “Il gruppo più strano di eroi della DC – Cliff Steele aka Robotman (Brendan Fraser), Larry Trainor aka Negative Man (Matt Bomer), Rita Farr aka Elasti-Woman (April Bowlby), Jane aka Crazy Jane (Diane Guerrero) e Victor Stone aka Cyborg (Joivan Wade) – sono tornati di nuovo insieme per salvare il mondo”. Bisogna fare squadra: “Cioè, sempre che riescano a trovare un modo per crescere… sia in senso figurato che letterale. Dopo la sconfitta di Mr. Nobody, i membri della Doom Patrol ora si ritrovano in dimensioni ridotte e bloccati sulla pista di auto da corsa giocattolo di Cliff”.