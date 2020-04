Dopo Artemis Fowl altri film debutteranno su Disney+?

Dopo Artemis Fowl, Disney+ potrebbe proporre anche altri film la cui uscita era inizialmente prevista nelle sale cinematografiche. L’amministratore delegato dello studio, Bob Iger, ha parlato di questa opzione durante una nuova intervista. “Ci sono alcuni titoli che abbiamo deciso di proporre su Disney+. – ha esordito – Ne abbiamo già annunciato uno, Artemis Fowl, che sarebbe stato distribuito nei cinema. Altri film sono stati semplicemente posticipati”. Il responsabile dello studio spiega poi che: “In alcuni casi abbiamo spostato i progetti su Disney+ più velocemente rispetto a quanto avrebbero dovuto fare. Frozen 2 era uno di quelli, ma Onward ne è l’esempio più grande”.

Bob Iger spiega come Onward: “Era nei cinema quando è successo. Abbiamo pensato a un periodo in pay-per-view, durato un paio di settimane, durante il quale le persone potevano comprarlo e averlo”. Poi però il cambio di rotta: “E poi abbiamo finito per metterlo su Disney+”. Bob Iger cita allora un paio di titoli che potrebbero arrivare sulla piattaforma streaming: “Per quanto riguarda i film dopo Artemis Fowl, potrebbero esserci un altro paio di titoli che potrebbero essere distribuiti direttamente su Disney+”. Mentre per gli altri: “Ma per la maggior parte dei film aspetteremo semplicemente gli slot utili. In alcuni casi abbiamo già annunciato le nuove date, posticipate rispetto alle precedenti”.

Artemis Fowl arriverà in estate su Disney+

Tornando ad Artemis Fowl, l’uscita al cinema era prevista per il 29 maggio, ma il Coronavirus, come per altri film, ha modificato i piani. Diretto da Kenneth Branagh, Artemis Fowl ha un cast composto da Ferdia Shaw, Lara McDonnell, Josh Gad. Oltre a Tamara Smart, Nonso Anozie, Josh McGuire, Nikesh Patel, Adrian Scarborough, Miranda Raison, Colin Farrell e Judi Dench. Il film arriverà su Disney+ in estate. Lo show è una serie di libri fantasy per ragazzi dello scrittore irlandese Eoin Colfer. Il ciclo è composto da otto libri e narra le avventure di un gruppo di personaggi, alcuni umani e altri di fantasia come elfi, folletti, goblin, nani e troll.