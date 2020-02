Babu Frik, l’adorabile creatura il pubblico incontrata per la prima volta in Star Wars: The Rise of Skywalker, è un maestro che lavora su Kijimi. La voce prestata al personaggio è quella di Shirley Henderson. Parliamo di un’attrice molto familiare nel Regno Unito visto che è apparsa in film come Trainspotting, Il diario di Bridget Jones e 24-Hour Party People. La Henderson ha inoltre interpretato il fantasma del bagno di Hogwarts Moaning Myrtle (Mirtilla Malcontenta) ben nota ai fan della saga di Harry Potter.

Matthew Wood colpito dalla voce della Henderson

Il sound designer di Rise of Skywalker Matthew Wood ha detto a Good Morning America che aveva pianificato di sostituire la voce di Babu in post-produzione. Tutto ciò fino a quando non ha sentito la voce sul set fornita da Henderson, che stava anche aiutando il burattinaio del personaggio. Queste le parole di Wood: “Mentre stavo ascoltando, stavo pensando. È fantastico”. La Henderson è diventata famosa al grande pubblico proprio con il ruolo di Mirtilla Malcontenta nei due film della saga di Harry Potter: La camera dei segreti e Il calice di fuoco.

Ricordiamo che Star Wars: L’ascesa di Skywalker (Star Wars: The Rise of Skywalker), noto anche come Star Wars: Episodio IX – L’ascesa di Skywalker, è un film del 2019 diretto da J. J. Abrams. Scritto da J. J. Abrams e Chris Terrio, prodotto da Lucasfilm e Bad Robot Productions e distribuito da Walt Disney Studios Motion Pictures. La pellicola vede il ritorno di gran parte del cast dei capitoli precedenti, con la partecipazione di Carrie Fisher, Mark Hamill, Adam Driver, Daisy Ridley. Oltre aJohn Boyega, Oscar Isaac, Anthony Daniels, Naomi Ackie, Domhnall Gleeson, Richard E. Grant, Lupita Nyong’o, Keri Russell, Joonas Suotamo, Kelly Marie Tran, Ian McDiarmid e Billy Dee Williams. Il film ha ottenuto tre candidature ai Premi Oscar 2020[4] e tre ai Premi BAFTA 2020.