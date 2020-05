Double Masters, doppia potenza per Magic: the Gathering

Magic: the Gathering si arricchirà presto di un nuovo set destinato ad avere grande successo tra gli appassionati. Si tratta di Double Masters, una nuova collezione di ristampe note e potenti. Queste carte sono talmente importanti che Wizards of the Coast, l’azienda che produce il noto gioco di carte, sarà ‘costretta’ a mettere ben due carte rare o rare mitiche in ogni pacchetto del set.

Double Masters, il set di agosto è doppio

Questa nuova espansione di Magic: the Gathering arriverà ufficialmente sul mercato il prossimo 7 agosto. Al momento ci sono ancora poche informazioni disponibili, ma piano piano i giocatori potranno scoprirle tutte. Quello che per ora si sa è che questo nuovo set conterrà 332 carte in totale, con la lista completa in arrivo a luglio. Come spesso accade per i set Masters, anche in questo caso i box conterranno un totale di 24 bustine e ognuna avrà al suo interno 15 carte.

Come anticipato però, quello che potremo trovare nel pacchetto sarà decisamente più ricco. In ognuno infatti ci saranno due rare o mitiche e ben due foil. Queste ultime potranno avere qualsiasi livello di rarità. Questo significa che un giocatore particolarmente fortunato potrebbe addirittura trovare quattro rare in una sola bustina.

Saranno due anche le carte box topper, incluse in ogni confezione. Si tratta di versioni speciali delle diverse carte dell’espansione, scelte da una lista di 40 possibili nomi. Queste avranno un art completa e saranno senza bordi. Di seguito potete vedere un esempio di come saranno con la carta (ovviamente) Doubling Season.

Ci sono ancora tante sorprese in arrivo per questo Double Masters. Fra queste anche un cambio per i Collector Boosters che, solo per questo prodotto, diventeranno VIP Edition, ma ancora non si sa cosa comporterà questo nuovo nome. Non resta che attendere ancora qualche settimana e continuare a seguire Orgoglio Nerd e il sito ufficiale di Magic: the Gathering per scoprire tutto!