Doug Liman dirigerà il film spaziale di Tom Cruise

Il prossimo film di Tom Cruise, che verrà girato nello spazio aperto, ha trovato il suo regista: Doug Liman. L’uomo intende viaggiare con Cruise nello spazio per filmare lo show d’azione, che è ancora senza titolo e coinvolge la NASA, il miliardario Elon Musk e la sua compagnia SpaceX. Liman ha anche scritto la prima bozza della sceneggiatura e sarà produttore del film insieme a Cruise. Entrambi sono attualmente associati a progetti cinematografici. Liman è il regista del film Chaos Walking, con Tom Holland e Daisy Ridley. Cruise collaborerà di nuovo con il regista Christopher McQuarrie in Mission: Impossible 7 e Mission: Impossible 8. Le riprese di questi film sono state sospese a causa della pandemia di COVID-19.

Doug Liman ha diretto Edge of Tomorrow – Senza domani

Liman e Cruise hanno già lavorato insieme in Edge of Tomorrow – Senza domani. Il titolo è cambiato durante la produzione del film: inizialmente era All You Need Is Kill (come la light novel giapponese da cui è tratto), poi è diventato We Are Mortals, e infine il definitivo Edge of Tomorrow. Sul materiale promozionale fu fatta risaltare più la tag line Live. Die. Repeat. rispetto al titolo originale.

Cruise e Liman avevano sviluppato un progetto dal titolo di lavorazione noto come Luna Park. Incentrato su un gruppo di protagonisti inviati sulla Luna per recuperare una preziosa fonte di energia, ma la Paramount ha affermato che non si tratta dello stesso film sponsorizzato dalla NASA.