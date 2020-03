Dove si possono leggere fumetti online?

Per molti i fumetti, come i libri, vanno letti esclusivamente su carta ma in questi tempi, a meno di esservi preparati per tempo o di rassegnarvi a rileggere qualche vecchio numero della propria collezione, probabilmente sarete anche voi rimasti a corto di letture, senza modo di procurarvene altre. Una soluzione c’è, ed è rivolgersi al digitale. Scopriamo quindi insieme dove possiamo leggere i fumetti in digitale online, gratis o pagando un prezzo ragionevole.

Dove leggere i fumetti online in digitale

Prima di partire con il nostro elenco è necessaria una premessa: per quanto sia perfettamente possibile leggere i fumetti da un cellulare, un e-reader o un computer, lo strumento ideale è il tablet. In questo modo potrete essere sicuri di riuscire a visualizzare l’intera pagina in maniera confortevole, senza dover zommare sulle singole vignette. Esistono comunque volumi il cui formato (a pagina orizzontale o a singole vignette) li rende adatti alla fruizione via cellulare o computer e piattaforme che adattano automaticamente la lettura al dispositivo. Detto questo partiamo con i nostri consigli.

Amazon Kindle

Per quanto spesso si associ l’e-book store online di Amazon ai libri più che ai fumetti anche questi trovano il loro spazio al suo interno, con anzi un’intera sezione a loro dedicata. È tendenzialmente più facile trovare graphic novel e raccolte, piuttosto che fumetti periodici, ma il catalogo è comunque molto vasto: da editori come Bao Publishing e Feltrinelli Comics, passando per le raccolte Disney di Giunti e arrivando ai volumi di Planet Manga, ce n’è veramente per tutti i gusti.

Potete acquistare i singoli volumi, oppure leggerli senza pagarli singolarmente all’interno dell’abbonamento Kindle Unlimited, che comprende molti fumetti del catalogo. Per leggerli potete usare un e-reader Kindle oppure l’app, che è disponibile sia per computer (Windows e Mac) che per dispositivi mobili (Android, iOS e FireOS), quindi ad esempio i tablet.

A rendere particolarmente allettante il servizio, almeno in questo momento, è il fatto che Amazon abbia deciso, vista la quarantena forzata di tutti, di estendere il periodo di prova a 2 mesi. Occorre affrettarsi, però, visto che sarà possibile usufruire di questa offerta solo entro il 31 marzo. Anche successivamente avrete comunque i classici 30 giorni di prova e la possibilità di disdire il rinnovo prima dello scadere di questo periodo.

Comixology

Se non avete problemi a leggere i fumetti in inglese e anzi magari cercate proprio questo tipo di contenuti, Amazon offre anche un altro servizio di lettura digitale, specifico proprio per i fumetti, ovvero Comixology. Questa piattaforma vanta un catalogo molto ricco, formato principalmente da fumetti americani (seriali e non) ma dove non mancano anche i manga e i fumetti europei, e supporta la lettura sia da browser che da applicazione per Android o iOS.

Tra le caratteristiche esclusive che rendono particolarmente interessante questa piattaforma c’è la modalità Guided View che permette, in alternativa alla visualizzazione a pagina intera, di leggere in maniera automatica il fumetto scorrendo da una vignetta all’altra. Questo rende possibile leggere agevolmente i fumetti anche dal cellulare.

A differenza di Kindle, che offre anche un abbonamento, su Comixology i fumetti vanno acquistati singolarmente. Sono però spesso disponibili sconti e addirittura alcuni fumetti gratis, ideali per provare la piattaforma prima di un vero acquisto per capire se può fare al caso vostro.

Rakuten Kobo

Da sempre l’alternativa per eccellenza ad Amazon Kindle, anche Rakuten Kobo, oltre ai libri, offre la possibilità di acquistare fumetti. Il catalogo è abbastanza vario, con sia graphic novel e serie italiane (es. Bao Publishing, Lupo Alberto) che fumetti americani e giapponesi.

A differenza di Kindle, i volumi possono essere acquistati solo singolarmente ma sono tutti ragionevolmente prezzati rispetto alla versione cartacea. Per quanto riguarda il dove leggerli oltre agli e-reader Kobo esiste anche la corrispettiva app, disponibile sia per computer (Windows e Mac) che per dispositivi mobili (Android e iOS).

Mammaiuto

Se siete in cerca di fumetti online italiani, di qualità e gratuiti non dovete guardare più in là di Mammaiuto. Si tratta di un collettivo di talentuosi autori di fumetti (come Claudia “Nuke” Razzoli e Lorenzo Palloni) che hanno scelto la via dell’autoproduzione per arrivare direttamente ai propri lettori. Pluripremiati e molto apprezzati sia dal pubblico che dai critici, i loro fumetti sono disponibili integralmente sul loro sito a costo zero, anche se potete (e se vi sono piaciuti, dovreste) contribuire economicamente con una donazione o acquistando le versioni cartacee alle fiere (magari dopo la quarantena).

ERCcOMICS

Rimanendo in Italia troviamo il progetto, ormai terminato ma ancora online, di ERCcOMICS. Si tratta di fumetti online che parlano di scienza e ricerca e che sono stati finanziati dall’European Research Council. I fumetti sono disponibili in PDF in varie lingue, tra cui quasi sempre anche l’italiano (visto anche che molti autori sono proprio italiani, come Francesco Guarnaccia e Tuono Pettinato).

Izneo

Tornando verso una piattaforma ad abbonamento troviamo l’europea Izneo. Più ricca di Comixology per quanto riguarda i fumetti franco-belgi ed in generale europei, conta più di 30mila albi tra fumetti europei e americani, manga, webtoon e graphic novel. I vari volumi sono disponibili in inglese, francese, tedesco e olandese ma purtroppo non in italiano. Come per Comixology anche Izneo mette a disposizione una modalità di lettura facilitata per dispositivi mobili, chiamata Eazycomics, per leggere i volumi vignetta dopo vignetta.

Oltre a poter acquistare i singoli volumi Izneo mette anche a disposizione un abbonamento a 6,99€/mese che include una selezione di 1800 volumi e la possibilità di usare lo stesso account su fino 3 dispositivi contemporaneamente. Parlando di dispositivi, oltre ad essere disponibile per Android e iOS, Izneo ha la particolarità di essere disponibile anche su una piattaforma veramente inusuale, ovvero la console Nintendo Switch (a tutti gli effetti un tablet). Se ancora non siete convinti potete sempre provarlo con il mese di prova.

Marvel Unlimited

Se l’inglese non è un ostacolo per voi e foste tra quelli interessati soltanto alle serie Marvel, vecchie o nuove che siano, il servizio Marvel Unlimited potrebbe fare al caso vostro. Questa piattaforma, accessibile da browser ma anche da app, permette, per 9,99$ al mese o 69$ all’anno (5,57$ al mese), di accedere a più di 27mila fumetti Marvel, con la possibilità di esplorare l’intero catalogo anche per personaggio o per evento (es. Civil War, Age of Ultron, Secret Wars).

Per i fan più appassionati esiste anche un tier superiore, chiamato Marvel Unlimited Plus: per 99$ all’anno si avrà, oltre all’accesso al catalogo, un Membership Kit contenente merchandising esclusivo, la possibilità di essere invitato ad eventi Marvel e uno sconto del 10% su Marvelshop.com per tutta la durata dell’iscrizione. Ancora dubbi? Potete sempre provare la piattaforma senza impegno grazie al free-trial di 7 giorni.

Offerta Bestseller No. 1 Nuovo Apple iPad (10,2", Wi-Fi + Cellular, 32GB) - Grigio Siderale Display Retina da 10,2"

Chip A10 Fusion

Sensore di impronte digitali Touch ID e Apple Pay

Fotocamera posteriore da 8MP, fotocamera anteriore FaceTime HD da 1,2MP

Altoparlanti stereo