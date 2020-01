Downton Abbey 2: lo script in arrivo presto

I lavori per la realizzazione di un nuovo capitolo cinematografico tratto dall’omonima serie tv Downton Abbey sono entrati ufficialmente nei piani della Universal Pictures. La conferma è arrivata direttamente dal creatore della serie tv, Julian Fellowes. Durante i classici TCA invernali per presentare la sua prossima serie tv dal titolo The Gilded Age sono arrivate importanti novità. Lo scrittore ha affermato che inizierà a scrivere la sceneggiatura di Downton Abbey 2 non appena avrà terminato la lavorazione della serie The Gilded Age. La regia di Downton Abbey è stata curata da Michael Engler. La sceneggiatura è stata invece firmata da Julian Fellowes, creatore della serie.

Ottimi riscontri per il primo capitolo

Nel cast della primo capitolo dello show troviamo: Hugh Bonneville, Laura Carmichael, Jim Carter, Brendan Coyle, Michelle Dockery, Kevin Doyle, Joanne Froggatt, Matthew Goode, Harry Hadden-Paton, David Haig. Oltre a Geraldine James, Robert James-Collier, Simon Jones, Allen Leech, Phyllis Logan, Elizabeth McGovern, Sophie McShera, Tuppence Middleton. Per chiudere con Stephen Campbell Moore, Lesley Nicol, Kate Phillips, Maggie Smith, Imelda Staunton e Penelope Wilton. Il film è uscito nelle sale Usa dal 20 settembre 2019 mentre in Italia è stato rilasciato il 24 ottobre. L’incasso maturato nei Box Office mondiali è stato 190 milioni di dollari.

Ricordiamo che Downton Abbey è una serie televisiva anglo-statunitense in abito storico. Coprodotta da Carnival Films e Masterpiece per il network britannico ITV e per la PBS, televisione non-profit statunitense. La serie è stata ideata e principalmente scritta dall’attore e scrittore Julian Fellowes. Ambientata fra il 1912 e il 1926, durante il regno di re Giorgio V, nella tenuta fittizia di Downton Abbey è stato utilizzato per le riprese esterne. Nello Yorkshire. Highclere Castle, nell’Hampshire. Downton Abbey, così come per la maggior parte delle riprese degli interni. Gli spazi riservati alle abitazioni dei servitori sono stati invece costruiti negli Ealing Studios a Londra, dove sono state girate le scene relative.