Dragonero diventa una serie animata

La serie a fumetti di Dragonero è pronta a diventare una serie TV animata. Ad annunciarlo sono Rai Ragazzi, divisione della rete pubblica dedicata ai più giovani, e Sergio Bonelli Editore che da lungo tempo pubblica la saga fantasy a fumetti. Un’occasione per portare su un palcoscenico più ampio la nona arte italiana, in un adattamento animato che è in corso di sviluppo.

Dragonero, la serie animata è pronta a partire

Il mondo fantasy di Dragonero nasce dalle menti di Luca Enoch e Stefano Vietti. Questo universo ha mosso i suoi primi passi come romanzo a fumetti, pubblicato da Sergio Bonelli Editore. Successivamente poi si è evoluto e dal 2013 è una serie regolare che ogni mese arriva in edicola per la gioia dei suoi appassionati lettori.

Il nuovo progetto si orienterà principalmente a un pubblico piuttosto giovane, con un target di riferimento di età compresa tra i 7 e i 12 anni. Nel corso delle puntate seguiremo le avventure di Myrva e Ian, due fratelli adolescenti, insieme al loro amico orco Gmor. Questi hanno ricevuto la chiamata del drago Crepitante, che li ha mandati in missione per fermare l’ascesa della temibile maga Arcana. Il tutto si ambienterà nelle terre dell’Erondár, un mondo fantasy permeato dalla magia dove gli esseri umani convivono con Elfi, Nani e Orchi. Il progetto mixerà diverse tecniche di animazione, tra il 3D CGI Cel-Shaded e il più classico 2D.

Voi cosa ne pensate? Siete contenti del debutto di Dragonero come serie animata? Siete tra i lettori di questo iconico fumetto Sergio Bonelli Editore?