Dragon’s Dogma: primo poster per l’anime di Netflix

Netflix ha annunciato un nuovo anime basato su Dragon’s Dogma all’inizio dello scorso anno, ma fino ad ora non aveva rilasciato aggiornamenti o nuove informazioni. Arriva ora il primo poster per il nuovo anime e persino la data di uscita ufficiale. Attraverso twitter il colosso dello streaming ha infatti informato che l’anime uscirà il 17 settembre 2020.

Netflix descrive Dragon’s Dogma con le seguenti parole: “Basato su un gioco di ruolo d’azione famoso in tutto il mondo, Dragon’s Dogma di CAPCOM prenderà vita come una serie anime originale di Netflix”. Per poi aggiungere: “La storia segue il viaggio di un uomo in cerca di vendetta verso un drago che gli ha rubato il cuore. Sulla sua strada, l’uomo viene riportato in vita come un “Arisen”. Un’avventura d’azione con l’uomo che deve sfidare i demoni che rappresentano i sette peccati capitali degli umani”.

Only the Arisen can face the Dragon and defeat the apocalypse. Here's your first look at the anime series adaptation of Capcom's action fantasy classic Dragon's Dogma, arriving September 17th. pic.twitter.com/UxJMcUrsdp — NX (@NXOnNetflix) July 14, 2020

Atsushi Koishikawa commenta l’accordo con Netflix

Questa nuova serie presenterà animazioni in CGI di Sublimation e il Direttore Rappresentante Atsushi Koishikawa ha ricordato come lo studio sia entusiasta di produrre il proprio titolo. Questo il suo pensiero: “Il team di Sublimation ha sempre sognato di lavorare sul nostro stesso titolo. Ha lavorato con studi partner per creare parti in CGI all’interno di un determinato titolo, quindi siamo molto fortunati a lavorare con Netflix”.

Capcom lanciò il gioco originariamente su Xbox 360 e Playstation 3 nel maggio del 2012 mentre ad aprile 2013 venne pubblicato Dragon’s Dogma: Dark Arisen ovvero una versione ampliata e migliorata del gioco sempre per Xbox 360 e Playstation 3. La versione PC del gioco arrivò solo nel gennaio 2016. Dragon’s Dogma: Dark Arisen è stato poi ripubblicato per Playstation 4 e Xbox One ad ottobre 2017. Ad aprile 2019 il gioco è approdato anche su Nintendo Switch.