Dragon’s Dogma: trailer per la serie Netflix

Netflix ha svelato il primo trailer della loro prossima serie anime: Dragon’s Dogma. Il trailer combina un buon mix di storia e azione, creando la storia di Ethan mentre prefigura alcune delle cose orribili che incontrerà nel suo viaggio.

Questa la sinossi ufficiale della serie. “Basato su un gioco di ruolo d’azione famoso in tutto il mondo, Dragon’s Dogma di CAPCOM prenderà vita come una serie anime originale di Netflix”. Per poi aggiungere: “La storia segue il viaggio di un uomo in cerca di vendetta verso un drago che gli ha rubato il cuore. Sulla sua strada, l’uomo viene riportato in vita come un “Arisen”. “Un’avventura d’azione con l’uomo che deve sfidare i demoni che rappresentano i sette peccati capitali degli umani”.

La narrazione molto simile a quella del videogioco

La storia suona vagamente simile a ciò che accade nel videogioco di Capcom del 2012, che ha sviluppato una sorta di seguito di culto. Dragon’s Dogma è stato lanciato per la prima volta su PS3 e Xbox 360, successivamente è stato portato su Xbox One, PS4 e Nintendo Switch. Netflix ha annunciato per la prima volta la serie anime di Dragon’s Dogma nel marzo 2019. Il servizio di streaming sta rilasciando la serie in collaborazione con lo studio di anime Sublimation Inc.

Dragon’s Dogma sarà presentato in anteprima su Netflix il 17 settembre. Questa nuova serie presenterà animazioni in CGI di Sublimation e il Direttore Rappresentante Atsushi Koishikawa, di recente, ha ricordato come lo studio sia entusiasta di produrre il proprio titolo. Questo il suo pensiero: “Il team di Sublimation ha sempre sognato di lavorare sul nostro stesso titolo. Ha lavorato con studi partner per creare parti in CGI all’interno di un determinato titolo, quindi siamo molto fortunati a lavorare con Netflix”.