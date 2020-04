Dune: debutta la prima immagine del remake

Una nuova immagine del film Dune, che mostra precisamente Timothée Chalamet nei panni di Paul Atreides, è stata svelata in esclusiva sull’edizione statunitense di Vanity Fair. Nella foto si vede Paul Atreides camminare sul suolo del suo pianeta natale, Caladan. Alle sue spalle arrivano dal cielo navi spaziali contenenti la sua famiglia pronta a sbarcare sul pianeta Arrakis. Si tratta del loro nuovo dominio, il luogo dove viene fatta crescere la “Spezia”. Parliamo della sostanza capace di prolungare la vita oltre a far lievitare la conoscenza e di sfruttare le curvature spazio-temporali dell’Universo per attraversarlo.

EXCLUSIVE: Timothée Chalamet is Paul Atreides. Your first look at Denis Villeneuve’s #Dune adaptation has arrived: https://t.co/Mz3HeIuCX8 — VANITY FAIR (@VanityFair) April 13, 2020

Un cast di alto livello per Dune

Dune si basa sul romanzo di fantascienza di Frank Herbert pubblicato nel 1965. Si tratta esattamente del primo di sei libri ritenuti un vero e proprio capolavoro del genere fantascientifico. Cresce intanto l’attesa per questo nuovo adattamento di Denis Villeneuve, che vede nel progetto un cast di alto livello. Oltre a Timothée Chalamet ci saranno da Rebecca Ferguson, Dave Bautista, Stellan Skarsgård, Charlotte Rampling. Insieme a Oscar Isaac, Jason Momoa, Zendaya, Josh Brolin e Javier Bardem. Con la prima immagine di Chalamet in Dune, il magazine Vanity Fair ci svela che domani uscirà nuovo materiale sul film di Villeneuve.

Il regista dello show, ha dichiarato: “Dune è stato fatto da persone da tutto il mondo. Molte di queste persone sono come una famiglia per me e sono nei miei pensieri”. Per poi concludere: “Non vedo l’ora di far vedere quanto impegno hanno messo tutti”. Denis Villeneuve, classe 1967, è un regista e sceneggiatore canadese. Tra i suoi lavori troviamo Prisoners (2013), con Hugh Jackman e Jake Gyllenhaal, Enemy (2013), Sicario (2015) e Blade Runner 2049 (2017). Villeneuve è stato candidato all’Oscar al miglior film straniero nel 2010 e all’Oscar al miglior regista nel 2017. Ad oggi l’uscita di Dune resta fissata al 18 dicembre 2020.