Dune di Denis Villeneuve arriverà alla fine del 2021

Warner Bros. e Legendary hanno spostato la data d’uscita di Dune di Denis Villeneueve da dicembre a ottobre 2021, stando a quando svelato dal portale Collider. L’adattamento ad alto budget dell’iconico romanzo di Frank Herbert vanta un cast stellare tra cui Timothée Chalamet, Zendaya, Oscar Isaac. Oltre a Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Dave Bautista, Jason Momoa, Stellan Skarsgård e il premio Oscar Javier Bardem. L’uscita di Dune era prevista per il 18 dicembre, ma la Warner Bros. ha recentemente ricollocato Wonder Woman 1984 al giorno di Natale.

Cineworld chiuderà tutte le sedi

Nel frattempo, la recente decisione di MGM di ritardare l’uscita del suo nuovo film di James Bond No Time to Die ha costretto Cineworld ad annunciare che chiuderà temporaneamente tutte le sue sedi di Regal Cinemas in America. Si dice che le notizie di Regal abbiano costretto tutti gli studi a rivalutare i loro piani per il resto dell’anno. Al momento, tuttavia, la Warner Bros. ha ancora Wonder Woman 1984 in programma per il 25 dicembre, mentre la Disney è in programma per il rilascio di Pixar Soul a novembre. Il ritardo di Dune non ha nulla a che fare con il film in sé, e si dice che Villeneuve sia stato di supporto alla decisione presa per il grande schermo.

In attesa dell’uscita del film, per i fan arriva una bella notizia, grazie all’uscita dei Funko Pop. Sette vinili pop stanno uscendo con uno di questi che è una variante di Chase, e l’altro è un’esclusiva del rivenditore. Troviamo il protagonista principale Paul Atreides con ben tre Funko Pop. Innanzitutto, lo troviamo nel normale vestito in stile deserto ma presenterà anche una ‘versione inseguimento’ con viso coperto. Infine un Pop vede Paul Atreides in un abito più regale. Passiamo quindi ad alcuni degli altri protagonisti principali di Dune, come Jason Momoa, che interpreta il ruolo di Duncan Idaho. Indossa anche il suo completo da deserto ed è equipaggiato con le sue armi da maestro di spada.