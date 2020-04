Perché Dune sarà diviso in due film?

Nelle ultime ore c’è stato grande fermento sul web per la pubblicazione delle immagini di Dune, il film diretto da Denis Villeneuve. La curiosità per il film è aumentata con la decisione da parte del regista di dividere la storia in due parti. La sceneggiatura del secondo film è già in fase di sviluppo, mentre l’uscita della prima parte è prevista per dicembre 2020, Coronavirus permettendo. Villeneuve, attraverso Vanity Fair, ha spiegato perché si è deciso di dividere lo show in due parti: “Non accetterei di realizzare questo adattamento del libro con un singolo film. Il mondo è troppo complesso. È un mondo che assume il suo potere nei dettagli”, ha ammesso.



Un cast importante per Dune

Denis Villeneuve ha grandi progetti per Dune, per il quale prevede anche una serie tv per HBO Max. Si tratterebbe di uno spin-off al femminile, intitolato Dune: Sistehood, incentrato sul Bene Gesserit. Il regista canadese si occuperebbe di una parte delle riprese.

Ricordiamo che Timothée Chalamet interpreterà il protagonista Paul Atreides. Nel cast troviamo anche Rebecca Ferguson nei panni di Lady Jessica, Oscar Isaac nei panni del Duca Leto Atreides, Josh Brolin come Gurney Halleck, Stellan Skarsgård nei panni di Vladimir Harkonnen. Oltre a Dave Bautista come Glossu Rabban, Zendaya come Chani, David Dastmalchian come Piter De, Stephen McKinley Henderson. Per chiudere con Charlotte Rampling come Gaius Helen Mohiam, Jason Momoa come Duncan Idaho, Javier Bardem come Stilgar e Chang Chen nei panni del Dr. Wellington Yueh.

Dune si basa sul romanzo di fantascienza di Frank Herbert pubblicato nel 1965. Si tratta esattamente del primo di sei libri ritenuti un vero e proprio capolavoro del genere fantascientifico. Ricordiamo che la casa editrice Gale Force Nine ha annunicato la ristampa del gioco da tavolo di Dune durante l’ultima edizione del GAMA Trade Show. Edito nel 1979 da Avalon Hill e ideato da Bill Eberle, Jack Kittredge e Peter Olotka, ambientato nel mondo fantascientifico del romanzo omonimo.