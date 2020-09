Dune: arrivano i Funko POP dedicati al film di Denis Villeneuve

L’emozionante epico Dune ha conquistato ancora di più i fan con il nuovo trailer uscito da pochi giorni. Questo sarà il secondo film ispirato al romanzo del 1965 dell’autore americano Frank Herbert. Lo show narra la storia dell’umanità nel lontano futuro sul pianeta deserto Arrakis, noto anche come Dune. Questa landa desolata è vasta e pericolosa, ma custodisce l’unica risorsa a cui tengono molto, The Spice. In attesa dell’uscita del film, per i fan arriva una bella notizia, grazie all’uscita dei Funko Pop. Sette vinili pop stanno uscendo con uno di questi che è una variante di Chase, e l’altro è un’esclusiva del rivenditore.

Tanti i personaggi riprodotti

Troviamo il protagonista principale Paul Atreides con ben tre Funko Pop. Innanzitutto, lo troviamo nel normale vestito in stile deserto ma presenterà anche una ‘versione inseguimento’ con viso coperto. Infine un Pop vede Paul Atreides in un abito più regale. Passiamo quindi ad alcuni degli altri protagonisti principali di Dune, come Jason Momoa, che interpreta il ruolo di Duncan Idaho. Indossa anche il suo completo da deserto ed è equipaggiato con le sue armi da maestro di spada.

Il personaggio di Oscar Issac, il duca Leto Atreides, è barbuto e pronto ad affrontare il deserto con il suo completo corazzato. Anche Lady Jessica sta arrivando in questa ondata con un design di abito reale ben realizzato. Il giallo di questa figura sarà un must per ogni fan del film Dune. Infine, abbiamo il barone Vladimir Harkonnen, che indossa un vestito nero ed è un nemico giurato degli altri Dune Pop. I preordini per tutte le versioni comuni sono attivi. L’uscita è prevista per dicembre 2020 e le esclusive target Paul Atreides non hanno ancora una data di rilascio.