Dune: manca poco all’uscita del trailer del film di Villeneuve...

Il filmato sarebbe programmato in occasione delle proiezioni per festeggiare il decimo anniversario del film Inception

Il primo trailer di Dune, secondo indiscrezioni, potrebbe arrivare il mese prossimo. Il primo sguardo allo show è previsto in occasione delle proiezioni speciali per festeggiare il decimo anniversario del film Inception. Queste proiezioni del 10° anniversario di Inception si terranno all’estero il 12 agosto, mentre quelle nazionali puntano al 21 agosto. La notizia è stata diffusa da Palads Teatret, una sala cinematografica di Copenhagen, che ha sottolineato come il primo sguardo a Dune avverrà prima della proiezione del film di Nolan. Anche un altro atteso blockbuster di Warner Bros. debutterà nella stessa occasione: si tratta di un nuovo trailer di Wonder Woman 1984. L’uscita di Dune, salvo rinvii dei prossimi mesi dovuti alla pandemia, è attesa per il 18 dicembre 2020.

Kyle MacLachlan ha grande fiducia in Dune

Dune è considerato da molti uno dei romanzi di fantascienza più avvincenti di tutti i tempi. Kyle MacLachlan, che ha recitato in precedenza in un adattamento del romanzo con il regista David Lynch, ha espresso di recente tutto il suo entusiasmo nel vedere quello del regista Denis Villeneuve. Il film di Lynch del 1984 non riuscì a convincere la critica oltre ad essere un vero e proprio flop in termini di incassi, MacLachlan è però molto fiducioso sul nuovo progetto.

“Non vedo l’ora di vederlo. Penso che Denis sia un regista così meraviglioso, ha messo insieme un cast davvero interessante”, ha esordito l’attore. Così ha aggiunto: “Ho adorato i libri quando li ho letti per la prima volta, penso che avevo 15 anni, quindi nel 1972-73”. Il suo preferito: “Rimango un fan, in particolare del primo libro, è uno dei miei libri preferiti se non il libro preferito di sempre, lo leggo ogni anno, quindi ci arrivo da una prospettiva diversa rispetto a David, ovviamente, e penso che il libro sia così ricco e interessante che ci sono tanti modi per interpretarlo”.