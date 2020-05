Arriverà un prequel a fumetti di Dune

Il prossimo dicembre arriverà finalmente nelle sale Dune. Il film di Denis Villeneuve è molto atteso e il suo debutto sta riportando l’attenzione pubblica sulla saga di Frank Herbert. Come spesso capita quindi, ci sono tanti progetti paralleli che si stanno sviluppando, incentrati sul mondo della serie. E così, nei prossimi mesi potremo assistere al lancio di un prequel a fumetti della saga di Dune.

Dune, il prequel a fumetti annunciato da Boom! Studios

Si tratterà di un adattamento di Dune: House Atreides, romanzo che racconta gli eventi che precedono il primo libro del ciclo. Non si tratta di un’opera curata direttamente dall’autore originale Frank Herbert, bensì dal duo Brian Herbert e Kevin J. Anderson. Boom! Studios ha annunciato nelle ultime ore di aver acquisito i diritti per una versione a fumetti del romanzo. Questi daranno origine a un ciclo di dodici albi, scritti dalla stessa copia che ha realizzato il libro.

Ross Richie, CEO e fondatore della casa editrice, ha commentato così:

“Ci sono pochi romanzi nella storia moderna con un impatto maggiore e una continuità di rilevanza di Dune, quindi è un onore per Boom! Studios – e per me – fare parte della condivisione di questo indimenticabile mondo con i lettori“.

Kevin J. Anderson, autore del prequel di Dune e prossimamente della serie a fumetti, ha dichiarato:

“Sono passati oltre 20 anni da quando io e Brian abbiamo pubblicato House Atreides, il primo dei nostri nuovi romanzi ambientati nell’universo di Dune di Frank Herbert. Abbiamo amato esplorare tutte le possibilità che Frank ha creato per noi e quei libri hanno aperto la porta a tutto un nuovo pubblico per Dune. Ora, nell’adattare House Atreides in un vibrante formato grafico, è come riscoprire la storia e il monto da capo. Così tanto del romanzo ha un’impostazione visuale, per cui l’unione dei fumetti e House Atreides è praticamente naturale“.

La serie Dune: House Atreides prenderà il via nel corso del 2020.