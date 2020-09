Dune: a ottobre prevista l’uscita del prequel a fumetti

BOOM! Studios ha regalato un primo sguardo a Dune: House Atreides # 1, una serie di 12 numeri che dovrebbe debuttare questo ottobre. Scritto da Brian Herbert e Kevin J. Anderson, che ha co-scritto il libro originale House Atreides, l’adattamento a fumetti ha luogo prima degli eventi del romanzo originale di Frank Herbert Dune del 1965 sul pianeta deserto Arrakis. Lì, Pardot Kynes cerca i segreti del pianeta, mentre Shaddam Corrino, il figlio dell’Imperatore Elrood, pianifica un violento colpo di stato. Nel frattempo, lo schiavo di otto anni Duncan Idaho cerca di sfuggire ai suoi crudeli padroni; e un giovane di nome Leto Atreides inizia un viaggio fatale.

La serie sarà illustrata dall’artista Dev Pramanik e dal colorista Alex Guimarães, con una copertina principale di Jae Lee e varianti di Dan Mora, Miguel Mercado e altri. Queste le parole di Dafna Pleban, redattore senior di Studios, quando la serie è stata annunciata, “Dune è uno dei mondi di fantascienza più eccitanti e importanti mai creati, quindi una volta che abbiamo avuto Brian e Kevin a bordo, sapevamo di aver bisogno di alcuni dei migliori artisti del settore per offrire il tipo di serie che avrebbe portato alla storia epica che stanno raccontando”. La Pleban ha poi aggiunto: “Dev e Alex danno uno sguardo emozionante al mondo di Dune, con Vladimir Harkonnen e Duke Leto visualizzati per la prima volta in formato fumetto”. Per poi concludere: “Aggiungi artisti superstar come Jae Lee e Dan Mora portano copertine sbalorditive e hai una serie diversa da qualsiasi altra cosa nei fumetti”.

Intanto, in attesa dell’uscita del film, per i fan arriva una bella notizia, grazie all’uscita dei Funko Pop. Sette vinili pop stanno uscendo con uno di questi che è una variante di Chase, e l’altro è un’esclusiva del rivenditore.