Dune si mostra nel primo trailer ufficiale

Il trailer di Dune è online. L’attesissimo adattamento cinematografico dei romanzi di Frank Herbert, si è mostrato finalmente in un primo sguardo ufficiale. I fan del libro (e del ciclo a cui ha dato inizio) e gli appassionati di cinema possono quindi finalmente scoprire di più su questa trasposizione, che punta a essere uno dei grandi blockbuster cinematografici dell’anno. Potete vedere il filmato qui di seguito.

Dune, ecco il primo trailer ufficiale della pellicola

Beyond fear, destiny awaits. Watch the trailer for the highly anticipated #DuneMovie now. pic.twitter.com/UFLJzrpf72 — DUNE (@dunemovie) September 9, 2020

Ad anticipare la pubblicazione del primo trailer ufficiale di Dune è stato, nella giornata di ieri un teaser di circa 45 secondi, che ha svelato una carrellata dei personaggi (e il relativo ricco cast) che vedremo nella pellicola. Una mossa ormai abituale nella promozione di un film, che però non ha mancato di creare curiosità tra gli appassionati, che già da tempo attendevano un contenuto di questo tipo.

L’idea di portare il mondo e le storie del ciclo scritto da Frank Herbert al di fuori delle pagine non è peraltro recente. Nel corso degli oltre 50 anni dal debutto del primo libro infatti, c’è stata una miniserie televisiva e soprattutto un film, diretto nel 1984 da David Lynch. Quest’ultimo fu un progetto controverso, dalla produzione decisamente tormentata e non ha ricevuto un’accoglienza particolarmente positiva, né dalla critica, né dal pubblico.

La speranza è ovviamente che tutto vada meglio con questo nuovo adattamento. A curarne la regia sarà Denis Villeneuve, già dietro la macchina da presa in film come Arrival e Blade Runner 2049. Il cast, come dicevamo, è particolarmente ricco. Tra i protagonisti troviamo Timothée Chalamet nel ruolo di Paul Atreides, oltre a Zendaya, Jason Momoa, Josh Brolin, Dave Bautista, Oscar Isaac, Javier Bardem, Charlotte Rampling e Rebecca Ferguson.

Cosa ne pensate? Vi ha convinto questo primo trailer ufficiale di Dune? Siete curiosi di vedere il film quando arriverà nelle sale?