Dungeons and Dragons online: come si fa? Don’t panic

La campagna stava prendendo il ritmo giusto. Finalmente con i vostri compagni di party riuscivate a trovarvi con una buona frequenza e la storia della vostra avventura si stava facendo sempre più intricata e coinvolgente. Poi, è arrivato il rischio contagio e improvvisamente per diverse settimane non potete più trovarvi. Niente più sessioni quindi? Fortunatamente no. Ci sono tantissimi tool che vi permetteranno di giocare a Dungeons and Dragons online senza uscire di casa. Si tratta di strumenti utilissimi che vi aiuteranno a gestire la campagna e renderla più bella anche finita l’emergenza, ve lo assicuriamo. Seguite la nostra

Le basi necessarie per giocare a Dungeon and Dragons online

Partiamo dai tool essenziali, ovvero ciò che vi serve per partire. Per giocare a Dungeons and Dragons online avrete bisogno dei manuali, di un modo per comunicare tra i partecipanti e di un tavolo da gioco. Ovviamente se siete già dei giocatori, almeno per il primo punto dovreste essere a posto, ma il nostro primo consiglio può comunque esservi utile…

Manuali e schede online

La prima piattaforma che vi suggeriamo di usare è infatti D&D Beyond, che raccoglie tutte le informazioni principali per iniziare a giocare (che sia la vostra prima volta o che siate degli esperti). Qui avete la possibilità di creare (o ricreare) la vostra scheda, guidati passo passo senza necessità di fare calcoli o scorrere avanti e indietro per il manuale. In pochi minuti potrete avere il vostro personaggio bell’e pronto.

È disponibile gratuitamente anche un compendio delle regole base per controllare rapidamente le informazioni principali. Se volete di più, soprattutto se siete alla prima esperienza, potete acquistare anche tutti i diversi volumi ufficiali del gioco, dai manuali alle avventure. Tutti online, sempre a portata di mano e facili da consultare.

C’è inoltre un comodo tool per aggiungere le proprie creazioni. In pochi clic potrete inventare incantesimi personalizzati, oggetti magici, creature, classi e tutto ciò che volete. Potete partire a uno già esistente (se per esempio volete crearne una versione potenziata) o iniziare da zero in totale libertà. Dopodiché potrete consultarli liberamente e anche condividerli con la community!

Come comunicare?

In questo caso le possibilità sono molteplici e non strettamente legate al mondo di Dungeons and Dragons. Ci sono infatti innumerevoli modi di restare in contatto online con gli amici, anche a distanza. La tecnologia ci aiuta moltissimo e possiamo scegliere tra differenti piattaforme.

Potreste affidarvi al classico Skype, oppure a Google Meet o a Facetime. Anche WhatsApp ha introdotto la possibilità di fare chiamate sia video che solo audio di gruppo. Uno degli strumenti più apprezzati da questo punto di vista è Discord, molto utilizzato dai videogiocatori che può comodamente tornare utile anche per i gamer analogici.

Per non dilungarci troppo, vi rimandiamo alla guida creata dai nostri colleghi di Tech Princess dedicata proprio a questo argomento. Potete trovarla cliccando qui.

VTT ovvero Virtual Tabletop

Arriviamo al punto cruciale, il tavolo da gioco. Questo è davvero l’unico strumento indispensabile per giocare a Dungeons and Dragons online, ma non solo. I servizi che vi proponiamo infatti sono utilizzabili anche per tanti altri RPG, quindi se siete amanti di altri titoli potranno esservi utilissimi.

Quello che ci sentiamo di consigliarvi principalmente è Roll20. Su questa piattaforma infatti troverete una grande varietà di strumenti che vi permetteranno di costruire la vostra campagna in ogni dettaglio, tenendo facilmente traccia dell’andamento dell’azione. Potrete disegnare sulla griglia sia in maniera libera che con forme e poligoni, aggiungere testo, miniature (scegliendo da un catalogo in parte gratuito) e segnarvi i turni dell’azione, nonché i punti vita dei vari personaggi e tutto ciò che vi serve.

Ci sono anche moltissime altre feature extra come la possibilità di mettere uno sfondo sul campo di battaglia, creare una nebbia di guerra, misurare le distanze e tanto altro ancora. Per questo motivo il tutorial è un po’ lungo da seguire, ma una volta completato è tutto estremamente intuitivo. Offre inoltre un sistema di chat interno ovviando anche al secondo punto.

Se non vi convince, ci sono tante differenti alternative. Fra queste possiamo suggerirvi D20PRO e Fantasy Grounds. Entrambi hanno a disposizione il supporto per tantissimi RPG differenti e vi offrono la possibilità di gestire la campagna al meglio. Il primo deve essere acquistato per usarlo (ma offre un periodo di prova di 30 giorni) mentre il secondo funziona in abbonamento.

Diamo un tocco di colore!

Ora che avete le basi per giocare a Dungeons and Dragons online, vediamo di abbellire un po’ la vostra campagna. Ci sono infatti tantissimi tool che potete utilizzare per rendere ancora più interessanti le avventure del vostro party, tutti disponibili sul web.

Ad esempio, potreste creare delle bellissime mappe per il vostro mondo di gioco. Inkarnate vi permette di farlo gratuitamente (con una versione Pro che offre più strumenti). Potete dare concretezza alle regioni e a tutto il pianeta della vostra avventura con una resa magnifica. Un’alternativa (più che altro per la creazione iniziale) è Worldspinner, che permette di sviluppare in pochi minuti un mondo intero, con tanto di storia, culture e nazioni. Il piano gratuito vi permette di tenere le vostre creazioni solo per un mese.

A proposito di mondi personalizzati, se vi allontanate molto dalle avventure pubblicate da Wizards of the Coast, potreste interessarvi a strumenti come World Anvil. Questo vi offre la possibilità di creare una vostra Wiki con tutta la storia della vostra realtà, tra personaggi, regioni ed eventi leggendari. Un’aggiunta simpatica per chi usa molte regole personalizzate è The Homebrewery, per creare delle perfette repliche delle pagine di manuale con le vostre aggiunte.

Infine, vale la pena di citare la fantastica Syrinscape. Un’applicazione che permette di creare (e modificare nei minimi dettagli) il tappeto sonoro per accompagnare le partite. Potete controllare virtualmente tutto, facendo passare la scena dalla tranquilla atmosfera di una taverna al panico di quando viene attaccata da un drago con un solo click. Cambierà completamente le vostre sessioni, ve lo assicuriamo.

Insomma, ora avete tutto ciò che vi serve per giocare online a Dungeons and Dragons. Chiamate gli amici e lanciatevi all’avventura!