Dungeons & Dragons: Hugh Grant sarà il villain del film...

Hasbro e Wizards of the Coast continuano a completare il cast del film dedicato a Dungeons & Dragons, questa volta con l’annuncio di colui che interpreterà il cattivo. Secondo Deadline, Hugh Grant di The Undoing è stato scelto come misterioso antagonista in Dungeons & Dragons. Anche la star Sophia Lillis si è unita al progetto in un ruolo sconosciuto. I due si aggiungono ai membri del cast già annunciati Regé-Jean Page (Bridgerton), Chris Pine (Wonder Woman 1984), Michelle Rodriguez (Fast & Furious) e Justice Smith (Detective Pikachu). Jonathan Goldstein e John Francis Daley stanno dirigendo e scrivendo la sceneggiatura.

Un primo adattamento del gioco da tavolo uscì nel 2000

Questo non sarà il primo film basato sull’omonimo gioco di ruolo da tavolo pubblicato per la prima volta nel 1974. Dungeons & Dragons della New Line Cinema uscì nel 2000 e vide tra i protagonisti Jeremy Irons e Marlon Wayans. Non è andata bene al botteghino, gdove ha guadagnato $ 33,8 milioni su un budget di $ 45 milioni. Tuttavia, ha finito per generare due sequel: The Wrath of the Dragon God e il film diretto su DVD The Book of Vile Darkness. Nel 2015, la Warner Bros. si è assicurata i diritti del film e ha annunciato un nuovo progetto con Ansel Elgort. Tuttavia, quei piani sono falliti e la Paramount ha ottenuto i diritti dopo aver firmato un accordo di produzione con Hasbro.

Jeremy Latcham produrrà il film attraverso eOne, lo studio di intrattenimento di Hasbro, insieme a Brian Goldner. È in lavorazione anche una serie TV basata sul gioco. Scritto e diretto da Jonathan Goldstein e John Francis Daley, Dungeons & Dragons è interpretato da Chris Pine, Michelle Rodriguez, Justice Smith, Regé-Jean Page, Hugh Grant e Justice Smith. Il film arriverà nelle sale il 27 maggio 2022.