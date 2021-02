Dungeons & Dragons: Michelle Rodriguez entra nel cast

Michelle Rodriguez e Justice Smith reciteranno insieme a Chris Pine nell’adattamento cinematografico di Dungeons & Dragons, il popolare franchise di Hasbro di Wizards of the Coast. Hasbro/eOne e Paramount stanno producendo e finanziando congiuntamente il film, con eOne che distribuisce nel Regno Unito e in Canada e Paramount nel resto del mondo. Johnathan Goldstein e John Francis Daley dirigeranno e scriveranno la sceneggiatura basata su una bozza di Michael Gilio. Jeremy Latcham è al lavoro grazie al suo accordo con lo studio eOne, la divisione di intrattenimento di Hasbro. I dettagli della trama di quest’ ultima versione vengono attualmente tenuti nascosti.

Michelle Rodriguez conosciuta per il ruolo in Fast & Furious

Michelle Rodriguez è meglio conosciuta per il suo ruolo di Letty nella lunga saga di Fast & Furious. Si prepara a riprendere il ruolo nel prossimo episodio, F9, che arriverà entro la fine dell’anno. I crediti più recenti della Smith includono ruoli da protagonista in Jurassic World: Fallen Kingdom e Pokemon Detective Pikachu. Rodriguez è rappresentato da David Markman e DLA Piper. Smith è rappresentato da WME, The Kohl Group e Sloane, Offer, Weber & Dern.

Dungeons & Dragons è un franchise di intrattenimento fantasy leader, alimentato dall’immaginazione di narratori di tutto il mondo. Più di 40 milioni di fan hanno interagito o giocato a D&D da quando è stato pubblicato per la prima volta 46 anni fa, anche tramite videogiochi e intrattenimento in live streaming su Twitch e YouTube.

Dungeons & Dragons (abbreviato come D&Do DnD) è un gioco di ruolo fantasy creato da Gary Gygax e Dave Arneson, pubblicato per la prima volta nel gennaio 1974 dalla Tactical Studies Rules (TSR), azienda fondata da Gygax poi trasformata nella TSR Hobbies la quale fu acquisita nel 1997 dalla Wizards of the Coast, assieme a tutti i diritti su D&D; due anni più tardi, la stessa Wizards fu acquistata dalla Hasbro. In parte grazie anche a un’intensa attività di marketing, i prodotti marchiati Dungeons & Dragons hanno costituito oltre il 50% del mercato dei giochi di ruolo venduti nel 2002.