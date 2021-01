Dungeons & Dragons: in sviluppo una serie insieme al film...

Nelle ultime settimane si a lungo parlato di nuovi progetti riguardanti Dungeons & Dragons. In particolare di un film creato da Paramount Pictures ed eOne e diretto da Jonathan Goldstein e John Francis Daley con protagonista Chris Pine. I due hanno diretto nel 2019 Game Night – Indovina chi muore stasera, film con un cast corale e capace di mostrare un approccio sovversivo al gioco. È però delle ultime ore la voce secondo la quale sarebbe in fase sviluppo una serie TV ispirata ad un non precisato universo narrativo appartenente a Dungeons & Dragons.

Derek Kolstad scelto per scrivere la serie

Secondo THR, Derek Kolstad è stato scelto per scrivere e sviluppare una serie live-action basata sull’universo di Dungeons & Dragons. Non è chiaro se questo programma televisivo avrà qualche connessione con il film con Chris Pine, ma THR nota che eOne sta lavorando e cercando molti scrittori diversi per sviluppare vari progetti ambientati nell’universo di D&D. Chiaramente Paramount ed eOne vedono Dungeons & Dragons come l’inizio del loro franchise in stile MCU, e sempre più studi stanno sviluppando contemporaneamente spin-off di programmi TV insieme a film ad alto budget. Alla Warner Bros. c’è il ‘mandato’ di prendere in considerazione spin-off TV per ogni film DC. Attualmente sono già impegnati a creare programmi TV ambientati nei mondi di Batman e The Suicide Squad, separatamente. Kolstad è uno scrittore della prossima serie Disney + della Marvel The Falcon and the Winter Soldier e ha scritto i primi tre film di John Wick.

Non esiste una rete specifica collegata e non è nemmeno garantito che questo specifico programma televisivo Dungeons & Dragons si farà, ma è chiaro che gli studi hanno grandi progetti per il franchise. “Il team sta lavorando su un paio di approcci diversi, perché c’è tantissima mitologia da sfruttare nel canone di Dungeons & Dragons per la creazione di uno show live action destinato alla televisione” aveva rivelato Goldner.