Dobbiamo tornare a poter acquistare DVD e Blu-Ray

Non solo il mondo del cinema in sala, ma anche quello casalingo è in difficoltà in questo periodo. Le misure anti-contagio infatti non permettono attualmente la vendita al dettaglio delle opere audiovisive. Una situazione che inizia a pesare sugli editori audiovisivi, che tramite le parole del Presidente della loro associazione di categoria, chiedono ora al Governo di riaprire le porte ai DVD e Blu-Ray.

DVD e Blu-Ray tornino in vendita al più presto

Attualmente infatti c’è una situazione piuttosto curiosa. Le aziende sono infatti autorizzate a produrre nuove opere audiovisive su supporto fisico. Tuttavia, quest non si possono poi vendere negli esercizi specializzati attualmente aperti. Per questo motivo il Presidente di Univideo Lorenzo Ferrari Ardicini ha lanciato un appello al Presidente del Consiglio Conte e ai Ministri Franceschini e Patuanelli. La speranza è che nel prossimo DPCM si rimuovano le limitazioni alla vendita al dettaglio di DVD e Blu-Ray.

“Ci auguriamo che il Governo accolga la nostra richiesta, l’editoria audiovisiva rappresenta un pezzo importante della filiera creativa del nostro Paese. L’Home Entertainment è entrato nelle case degli italiani più di trent’anni fa e rimane ancora oggi un collante sociale importante e richiesto, per questo impedire anche nella Fase 2 la vendita dei nostri prodotti culturali ci pare sbagliato e pericoloso in termini di sopravvivenza della nostra industria, fortemente colpita dagli effetti di questa crisi“.

Ma quanto è importante questa industria sul mercato italiano? Stando ai dati rilasciati da Univideo relativi al 2019 attualmente registra quasi 300 milioni di euro. Questi introiti provengono per circa due terzi dal prodotto fisico (193 milioni di euro lo scorso anno) e il restante dalle transizioni digitali (95,9 milioni di euro). La clientela si aggira intorno ai 4,5 milioni di italiani, con i fruitori finali che si attestano invece intorno ai 6,7 milioni.

Per maggiori informazioni in merito a Univideo, vi invitiamo a visitare il sito ufficiale dell’associazione.