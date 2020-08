Dwayne Johnson commenta l’assenza di Hawkgirl da Black Adam

I fan hanno ricevuto i primi dettagli su Black Adam quando la star del film Dwayne “The Rock” Johnson è apparsa alla convention virtuale DC FanDome. Tra questi è arrivata una conferma del cast di supporto del film, che includerà più membri della Justice Society of America, come: Hawkman, Doctor Fate, Cyclone e Atom Smasher. Se da una parte i fan sono stati entusiasti del roster in questione, dall’altra i membri della JSA non inclusi nella lista – in particolare Hawkgirl – hanno fatto non poco rumore. Secondo lo stesso Dwayne Johnson, c’erano piani iniziali per l’inclusione di Hawkgirl nel roster della JSA di Black Adam, ma alla fine non sono andati in porto, aprendo invece la porta a Maxine Hunkel/Cyclone.

THANK YOU #DCFanDome for that absolutely electrifying love and hype for our #BLACKADAM panel.

We’re deeply committed and passionate to the bone to deliver a story you’ll love and build out our DC Universe. #ASlaveNoMore #Rage #TheManInBlack #BlackAdam⚡️@sevenbucksprod pic.twitter.com/fetjegws6K — Dwayne Johnson (@TheRock) August 23, 2020

Il protagonista spiega l’assenza di Hawkgirl

Lo stesso Dwayne Johnson ha spiegato l’assenza di Hawkgirl: “Era al 100% incluso nel team originale della JSA. Purtroppo, la sua è una storia piuttosto complicata che rivelerò ai fan prossimamente”. Però: “Ma ha aperto le porte a un’altra grande opportunità per un’altra grande attrice e il suo ruolo di Cyclone. Credo che tutto funzionerà come abbiamo previsto”.

“Black Adam è con me da più di dieci anni”, ha detto Johnson ai fan del suo coinvolgimento nel progetto all’inizio di quest’anno. “E questo ti dà un’idea di quanto sia appassionato di questo progetto, quanto siano appassionati i nostri Seven Bucks a questo progetto. Warner Brothers, New Line Cinema, DC, sono stati così incredibilmente di supporto nel corso degli anni”. Per poi aggiungere: “Questo è stato più di 10 anni. Nel 2008 abbiamo iniziato a parlare di questo, quindi ha richiesto pazienza da parte di tutti noi come partner e io sono un uomo e un attore molto diverso rispetto a 10 anni fa”.

Black Adam è attualmente programmato per il rilascio il 22 dicembre 2021, anche se non è chiaro se ciò cambierà a causa dei ritardi di produzione legati al coronavirus. Allo stato attuale, solo Johnson e Noah Centineo (Atom Smasher) sono stati associati al progetto. Nuove indiscrezioni sono trapelate sulla produzione del film DC Comics Black Adam.