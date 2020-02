È morto Clive Cussler, famoso autore statunitense. Lo scrittore, autore di romanzi come Recuperate il Titanic! (1977) e Sahara (1992), da cui sono stati tratti due lungometraggi (non si tratta di Titanic, ma di Blitz nell’oceano del 1980), è morto nella sua casa a Scottsdale, Arizona, all’età di ottantotto anni. Ne ha dato notizia la moglie Janet Horvath sul profilo Twitter dell’autore.

It is with a heavy heart that I share the sad news that my husband Clive passed away Mon. It has been a privilege to share in his life. I want to thank you his fans & friends for all the support. He was the kindest most gentle man I ever met.I know, his adventures will continue. pic.twitter.com/2fQZcQsuMd

— Clive Cussler (@cusslerOFFICIAL) February 26, 2020