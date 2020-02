È morto l’inventore degli omini Lego

Jens Nygaard Knudsen, inventore degli omini lego, è morto mercoledì all’età di 78 anni. Knudsen si trovava in una casa di riposo sulla costa occidentale della sua Danimarca. La sua vedova, all’agenzia France Presse, ha ricordato che il marito ha: “Messo la vita nelle case”. Knudsen aveva lavorato come disegnatore per la Lego dal 1968 al 2000. In seguito ha esteso la sua fantasia su quei progetti di figurine per quasi 10 anni, prima di lanciarle ufficialmente nel 1978. Una mossa rivelatasi subito vincente, portando al sorpasso dei rivali americani della Hasbro, anche durante la crisi più importante dell’industria dei giocattoli.

Ricordiamo che la Lego, che produce in Danimarca, nella Repubblica Ceca e in Ungheria, solo nel 2019 e solo in Cina ha aperto 80 nuovi negozi. I mattoncini, o figurine, disegnati da Knudsen hanno toccato culture o sistemi sociali più diversi. Grazie ad intere città in miniatura, film e video-giochi, scenari teatrali e panorami della natura. Tutto riposto nell’immaginazione dei bambini. Per Knudsen l’obiettivo principale è sempre stato quello di presentare pupazzetti semplici e rispettosi dei piccoli fan. L’avanzare della tecnologia non ha scalfito la passione per questi oggetti da collezione. Perché con loro, ogni bambino continuava a creare in libertà il suo piccolo universo.

Il giallo scelto per i Lego non è casuale

La caratteristica fondamentale delle sue Minifigure LEGO è sempre stata la loro totale neutralità. Essi infatti non hanno mai avuto un sesso, un volto o un espressione ben precisa. Tutto ciò per lasciare ad ogni bambino la libertà di creare in ognuno di quei piccoli pupazzi dalle braccia snodabili la propria storia. Lo stesso colore giallo, tipico dei volti degli “omini” LEGO non fu scelto in maniera casuale. I pupazzi vennero dipinti di giallo solamente perché questo, secondo un sondaggio fatto agli esordi, risultò essere il colore preferito dai bambini.