È morto Terry Jones, fondatore dei mitici Monty Python

A 77 anni è scomparso Terry Jones, caposaldo del gruppo comico inglese dei Monty Python, di cui aveva diretto tre film: Monty Python e il Sacro Graal (co-diretto assieme al suo amico e collega Terry Gilliam), Bryan di Nazareth e il mitico Monty Python – Il senso della vita.

Terry Jones, un regista visionario

Oltre al gruppo dei Monty Python, Terry Jones, artista a 360°, ha diretto varie pellicole molto particloari e divertenti (di quelle che meritano di essere viste almeno una volta nella vita). Ricordiamo ad esempio Un’impresa da Dio (con Simon Pegg), o Erik il vichingo dove, oltre ad essere regista e sceneggiatore, interpretava anche il massimo esponente di un’isola greca in cui gli abitanti vivevano in piena armonia tra loro, erano ottimi esecutori in qualsiasi settore artistico, tranne che in quello musicale, in cui erano pessimi.

Dal 2016 Terry Jones soffriva di demenza, che gli aveva fatto perdere l’uso del linguaggio. Ironica sorte per un artista che ha basato tutta la sua comicità, la sua modalità di scrittura e la sua musica proprio sul linguaggio.

Terry Jones è il secondo dei Monty Python ad uscire di scena, dopo il suo collega Graham Chapman. Nato nel 1942 in Galles, Jones iniziò la sua carriera in una compagnia teatrale di Oxford conoscendo Michael Palin (uno dei Monty Python), con cui cominciò a creare vari sketch che iniziavano già a contenere l’anima della comicità unica del gruppo. Quando il gruppo si completò con la presenza di John Cleese, Graham Chapman e Eric Idle, iniziarono a collaborare in vari show televisivi, fino a che non nacque il programma televisivo Monty Python’s Flying Circus, un programma che cambiò il modo di fare comicità nella televisione inglese (e nel mondo).

Jones aveva ricevuto nel 2016 un riconoscimento alla carriera da parte del Bafta, l’academy britannica, salutata da una pubblica ovazione.